Migallen: Ang paglambo sa sports tourism sa Sugbo

Gidagsa karon ang Sugbo sa mga team gikan sa kaulohan tungod niining nagdungandungan nga pagpahigayon og mga tournament sa basketball ug volleyball.
Niadtong Miyerkules, Agusto 20, gisugdan ang Cebu City Inter-collegiate Invitational basketball diha sa City Sports Institute Gym sa Sawang Calero.
Nangabot ang mga Manila-based teams gikan sa Kaulohan niana nang pagka Huwebes, Agusto 21, hinungdan nga niana usab nga pagkagabii sila nakasugod pagduwa.
Ang mga Manila-based team mao ang Adamson University (AdU) Soaring Falcons sa UAAP nga gidumala ni coach Nash Racela.
Ang laing duha mao ang teams sa National College Athletic Association (NCAA) nga mao ang St. Benilde ni coach Charles Tiu ug ang University of Perpetual Help System Delta (UPHSD) Altas nga gidumala usab ni coach Olsen Racela, kanhi point guard sa San Miguel ug sakop sa Gilas Pilipinas kaniadto.
Ang local teams mao ang University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars ug ang University of San Carlos (USC) Warriors nga maoy mihingpit sa lima ka mga team nga mosalmot sa lima usab ka adlaw nga kompetisyon.
Unya maoy atong nahibaw-an nga anaa pud diay ang high school squad sa UPHSD, ang kampiyon sa NCAA high school nga ubos sa paggiya sa Sugbuanong coach nga si Joph Cleopas.
Dili hinuon ni mosalmot sa tournament kon dili tuyo lang ning gidala dinhi sa Sugbo aron mopahigayon og mga tune up games sa mga nagkalainlaing eskuwelahan.
Unya, gawas ning basketball tournament, aduna usa’y Shakey's Super League National Invitational women's volleyball Cebu leg nga anaa karon maghinampakay sa bola sa Mandaue City Sports Complex.
Duha ka inilang teams sa UAAP nga mao ang Ateneo de Manila University, Adamson University ug laing duha ka local teams nga mao ang University of San Carlos ug University of Southern Philippines Foundation ang magtigi sa tulo ka adlaw nga kompetisyon.
Sa ato pa kisaw sa mga bisita ang Sugbo karon gumikan niining atong nagkadaiyang sports activities.
Ug di nato malikayan nga mogimok usab ang atong ekonomiya niini tungod niining maong mga kalihukan.
Gawas nga maalegri ta, mga dagko ug gagmayng patigayon mokita ug makapahimulos usab niini.
Mao ni tinud-anay nga epekto sa sports tourism.