Migallen: Ang pagsulbong sa ligang panalay

Dako na kaayo ang kausaban sa kalibotan sa lokal nga basketbolista. Kaniadto, ang usa ka maayong magdudula maghulat pa nga makasulod sa usa ka commercial league aron mapakita ang iyang talento ug makadawat og gamayng kita.
Karon, halos kada semana adunay ligang labas o panalay sa nagkalainlaing lungsod ug probinsiya nga andam mobayad sa mga magdudula. Ang uban makadawat og bayad matag duwa, libre nga pagkaon, kapuy-an ug transportasyon.
Alang sa mga lokal nga magdudula, usa kini ka dakong panalangin. Dili na lamang sila magdula tungod sa gugma sa basketball, kondili aduna na silay oportunidad nga makakwarta pinaagi sa ilang talento.
Apan sa luyo niining positibong kausaban, adunay usa ka butang nga angay natong pamalandongon.
Asa na man ang mga regular nga commercial basketball league nga kaniadto maoy sentro sa lokal nga basketball sa atong mga probinsiya?
Dili ba makapatingala nga samtang nagkadaghan ang mga torneyo, daw nagkagamay hinuon ang mga liga nga adunay regular nga season, lig-on nga mga team ug malungtarong kompetisyon?
Tingali usa sa mga rason mao ang kausaban sa pamaagi sa pagpalihok sa lokal nga basketball. Mas sayon alang sa usa ka organizer ang pagpahigayon og mubo nga torneyo nga adunay sponsor kaysa pagdala sa bug-at nga responsibilidad sa pagpadagan og usa ka tibuok season nga commercial league.
Apan dili nato angay basulon ang panalay. Kini usa ka oportunidad nga nakatabang sa daghang magdudula nga makapadayon sa ilang panginabuhi.
Ang angay natong pangitaon mao ang balanse.
Kinahanglan ang panalay alang sa panginabuhi sa mga magdudula. Kinahanglan usab ang regular nga commercial league alang sa pagpalambo sa kompetisyon, paglig-on sa mga team ug paghatag og dugayng plataporma sa lokal nga talento.
Kay sa kataposan, dili igo nga daghan lamang ang atong mga torneyo. Mas importante nga adunay padulngan ang talento sa atong mga magdudula.
Ang basketball dili lamang dapat mahimong panginabuhian sa pipila ka adlaw. Kinahanglan usab kini adunay lig-on nga sistema nga makahatag og kaugmaon sa atong lokal nga mga atleta.