Migallen: Ang pagtandi sa boxing sa Pilipinas ug Japan

Nahimo karong sumsuman sa matag eskinita kining pagtandi tali sa Pilipinas ug Japan sa natad sa professional boxing.

Di nato ikalimod nga gikasagmuyo karon sa Filipino boxing community kining atong pagka butlog ug pagkahanaw sa atong mga world champions.

Nagsugod kining tanan sa miaging tuig sa dihang tagsa-tagsang gipangdispatsar ang atong mga world champions, ug ang makapatingkag sa atong dawunggan mao nga atong dekalidad nga mga boksidor gihimo na lang tikanganan sa mga Hapon aron mamahing world champion.

Niini, mitumaw ang mga pangutana kon unsa man gyuy rason kon nganong naapsan na man hinuon ta karon sa Japan sa natad sa pagpalambo sa professional boxing.

Samtang ang Japan karon nakaumol og siyam ka world champions, ang atoa nahurot og kapuo. Daghang mga rason ang nakatampo sa kalit nga pagkabahar sa professional boxing sa atong nasod.

Siguro ang pag-upgrade o pagpasaka sa Japan sa ilang programa sa boxing nga posibling istriktong gisagop nila ang epektibong sistema sa ubang nasod.

Pananglitan kining pagkahinumbag karon sa mga Japa­nese fighter. Kon kaniadto, ang Hapon maghuwat og unahan og sumbag, karon lahi na. Sila na ang moagresibo.

Sa boksing, dakong bintaha ang boksidor nga hinumbag kay sa counter puncher o maghuwat lang nga makatayming og one solid punch. Mao nay giingon nga “kon sa basketball “defense is the best offense,” sa boxing nabali - offense is the best defense.”

Hinuon, dili sa tanang higayon nga ang hinumbag epektibo ilabi na og magpataka na lang sab og ataki.

Kinahanglan, ang pagkahinumbag ayudahan usab sa inutok nga away. Di na lang nato hisgutan ang subsub nga ensayo kay basic man gyud na sa boksidor.

Apan ang lintunganay gyud ning tanan kon nganong grabi ang pag-usbaw sa boxing sa Japan tungod sa ilang financial capabilities. Tungod sa ilang kuwarta, dali ra kaayo sila makapahimutang og promotion nga makapabor ang ilang boksidor.

Kini maoy realidad karon. Tu­ngod sa ekonomiya sa atong nasod, ang atong mga boksidor bisan og kuwang sa preparasyon mapugos gyud sa pagdawat og dako-dakong offer nga adto moaway sa Japan.

Di lang ta mohingalan, pero pila na ka mga beterano ug mga tang-an natong mga fighter ang bun-on lang og mga Japanese boxers nga kaupat o kalima pa ka away sa professional level.

Gawas nga kuwang sa ensayo, kinahanglan pa gyud ta nga mo adjust sa kabugnaw sa klima sa ilang nasod sulod lang sa pipila ka adlaw. Mao na nga perming pabor ang ilang boksidor. Magkatawa na lang sab ta niining ubang pangagpas nga nagkanayon nga tungod kuno kay walay financial support ang gobiyerno.

Kay ngano niadtong panahon nga naka produce ta og upat o lima ka world champions, duna diay gobiyerno nga financially misuporta sa mga promoter?

Wala man siguro. Hinuon du­nay nadawat nga mga incentive kadtong mga nahimong mga world champions.

Siguro ato na lang ning dawaton ang kamatu­oran. Kon kaniadto mahimo’ng ku­la­ta­­hunon lang nato ang mga Hapon, karon ila na usab nga panahon.

Mao usab kini ang giingon ni Gerry Peñalosa, ang two-time world champion. “Weather- weather lang na Junmigs, sa una ato panahon karon ila na pud, basin after 10 years, kita na pud,” ni Gerry P. pa.