Migallen: Ang pro-boxing record ni Bacosa-Pacquiao

Gamay ra man tuod apan nahimong issue kining professional boxing record ni Eman Bacosa Pacquiao nga gisawsawan sa mga netizen nga mga boxing fan ilabi na kadtong nagsunod sa karera sa anak ni boxing superstar Manny Pacquiao.
Sa nahibaw-an man gud, si Eman Bacosa, base sa unang nikatap nga record, wala pay pildi sa walo ka away, pito niini pulos daog, ug usa ang tabla (7-0-1).
Pero sa uwahing nikatap sa social media, base sa boxrec. com, mitumaw nga duna na diay kini pildi (7-1-1) ug sigon sa nasukip niini, nga ang bugtong pagkapukan ni Bacos-Pacquiao, nahitabo sa unang pro fight niini.
Sa ato pa nalihian siya og kapildihan nga sukwahi sa unang nasayran sa kadaghanan.
Sa nikatap nga na-post sa social media, si Bacosa-Pacquiao napildi sa Hapon nga si Hiromi Tsutsui niadtong July 18, 2021.
Dili man na issue nang pildi kay natural ra kaayo na sa boxing dunay modaog, dunay mapildi o sa bisan unsa nga natad sa paugnat sa kusog.
Ang issue mao nga kon tinuod ba gyud kini o dunay nagbinuang gumikan sa pagmaniobra niini. Unsa man sab ang motibo? Aron lang mokita ang page sa nag-post?
Sa atong gihimong research, nagsugod ang pro boxing career ni Eman Bacosa sa September 23, 2023, batok ni Jommel Cudiamat nga natapos sa panagtabla.
So dako kining sukwahi sa giingong 2021 ang iyang debut. Lisod sab ni tuohan kay kining tuiga grabe ka estrikto ang tanang nasod sa pagpahigayon og sports activities gumikan sa pandemic.
Laing rason mao nga ang Japan mao ang host sa Olympics ug base sa atong nasayran nga ang Olympic boxing maoy nasentro sa Japan nga gipahigayon sa July 24 ngadto sa August 8 nga dili pasudlan sa publiko ug gipaubos usab sa bubble.
Ang Japan Boxing Commission (JBC) mihikyad sa ilang mga lagda aron pagbalik sa mga professional boxing sa tungatungang bahin sa 2020 pero kinahanglan adto kini ipahigayon sa Korakuen Hall sa Tokyo.
Limitado ra sab ngadto sa 50 porsiyento sa kapasidad ang linawas nga makasaksi sa mga promotions.
So imposible nga si Bacosa-Pacquiao didto ka away sa Aichi Kariya City Industrial Promotion Center Aioi Hall (Kariya Aioi Hall) niining tuiga kay gidili man kini sa JBC.
Bisan pa seguro og didto siya nakapuyo sa Japan ning tuiga pero di gihapon dali-dali nga makaaway kay lagi strikto kaayo ang Japan.
Kon duna man gani gyuy promotion basin og dili ni accredited sa JBC or ilegal ni nga activity.
Mao nga sa pagkakaron di pa gyud ko motuo hangtod nga di pa nako madungog ang confirmation gikan mismo ni Bacosa-Pacquiao kinsa anaa sab diri karon sa Tagbilaran City, Bohol.
Ambot og diin makakuha og result ang Boxrec kalabot niini. Kini ra bang Boxrec taas kaayo og kredibilidad sa kalibotan sa boxing pero ning maong isyu mura man og dunay hawsyaw.
Hinuon abli ning atong ganghaan alang sa ilang esplikasyon ug pagpasabot.