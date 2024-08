Migallen: Ang salikwaot nga training ni Marcial

Daghan ang nasurprisa sa wala damha’ng sayo nga pagkataktak sa usa sa mga pambato sa Pilipinas sa 2024 Paris Olympics boxing nga si Eumir Marcial.

Si Marcial kinsa gihulagway nga beterano ug maoy unang Pinoy athlete nga mi-qualify gilayon sa Paris Olympics gipildi lang og debutante nga si Uzbek Turabek Khabibullaev sa round-of-16 niadtong Martes.

Ang kataas ug kadaghan sa mga kinumo maoy gipahimuslan ni Khabibullaev batok kang Marcial, kinsa seeded no. 7 sa kompetisyon. Tiaw mo bay wala’y round nga nadag-an si Marcial.

Sakit ang maong kapildihan gumikan kay gihulagway si Marcial nga anaa sa saktong preparasyon. Gani siya ang numero unong gilauman nga makakuha og gold medal sa nagpadayon nga matag upat ka tuig nga sports competition sa tibuok kalibutan.

Pero taliwala sa iyang kapildihan sa mga kamot sa 20-anyos nga una pa gyud nga higayon nga nakataak sa Olympics, misumbalik ang pangutana kon natukma ba gyud sa saktong preparasyon si Marcial?

Para nako, mentally ug physically prepared si Marcial apan dili mao ang style sa iyang gipraktisan.

Kini tungod kay amateur style ang Olympics samtang ang iyang training nga sagad iyang gihimo didto sa US pang professional kay nisulod man lagi siya sa pagka professional boxer.

Sa akong interview kaniadto ni anhing Ed Picson, presidente sa Alliance of Boxing Association of the Philippines (ABAP), iyang gibutyag nga dako kaayo og kalahian ang training sa professional ug amateur boxing. Ilabi na kay ang nag-train ni Marcial mga professional boxing trainers.

Morag sakto gyud si Picson sa iyang panglantaw. Nakontrobersiya man gud ni si Marcial kaniadto kay kalit man ni nga nag-professional nga wala mananghid sa ABAP.

Sa professional man gud ang orientation moabot og hataas nga mga round ang away, hinungdan nga mahimo ra nga maka relax sa sayo’ng bahin ug ari na sa uwahi nga mga round mobawi.

Gawas niini, anaa sab sa alimpatakan sa pro fighter ang pag-knockout sa kontra hinungdan nga kon mobuhi man gani og kumo kanang antimano og makapabarag gyud.

Kon imong makita sa ilang away, dili kaayo hinumbag si Marcial kon ikomparar sa Uzbek fighter sa sayong mga round. Pirme siyang maunhan sa jab. Wa na sab siya makabawi sa uwahing bahin.

Samtang ang orientation sa amateur fighter magsigi og palusot sa mga kinumo, mahinay man o makusog kay ang pagpamuntos maoy naa sa iyang hunahuna.

Mao kini gibuhat sa Uzbekistan boxer. Bahala og ginagmay basta kanunay.

So, alang nako, kay anaa na man siya sa poder sa pagka professional boxer si Marcial, diha na lang siya mag-concentrate. Kinsay nasayod nga someday mahimo siyang world champion. Good luck, Eumir...