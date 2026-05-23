Migallen: Ang semis serye sa RoS, Ginebra

Milampos man tuod ang Rain or Shine pagbuntog sa Ginebra sa Game One sa ilang semifinals series sa PBA Commissioner's Cup niadtong Miyerkules, Mayo 20, apan layo pa kaayo ni sa ilang damgo nga makatikang og balik sa finals human sa hataas nga nga kauhaw.
Kuyaw ug sikit gyud kaayo kining maong serye. Dako kaayong dungog para sa Rain or Shine (RoS) ang pag-ilog sa Game 1 (115-111) pinaagi sa grabeng rally sa 4th quarter, ilabi na kadtong 11-0 run nga gipangulohan nilang Jhonard Clarito ug Gian Mamuyac, uban sa 40 puntos ug 19 ka rebounds gikan sa ilang import nga si Jaylen Johnson.
Apan kung hisgutan kung molampos ba silang mopalaum o mopalagpot sa Barangay Ginebra, dako pa kaayo kinig pangutana. Taas pa ang dagan sa serye kay Best-of-Seven man kini.
Nailhan si Coach Yeng Guiao sa iyang paspas nga sistema diin hapit tanan niyang materiyales iyang gamiton. Kini maoy igong rason nganong taas ang ilang lahutay nga nakahatag ug bintaha batok sa Ginebra.
Sila si Clarito, Mamuyac, ug Adrian Nocum walay kulba bisan pa man og mga beterano ang ilang atbang. Kon magpadayon ang ilang saktong labok, dako silag kahigayonan.
Pero angay usab nilang hinumduman ang never-say-die attitude sa Ginebra ug ang dasok nga mga tigsuporta niini nga makahatag og enerhiya sa mga kinatibuk-ang pwersa ni coach Tim Cone.
Si Coach Cone ug ang iyang mga pambato sama nilang Justin Brownlee (nga mitala og 32 puntos sa Game 1), Scottie Thompson, ug RJ Abarrientos anad kaayo sa mga krusyal nga serye. Kahibalo sila unsaon pag-adjust human sa pilde.
Sa usa ka best-of-seven series, mas pabor sa mga beteranong team ang taas nga sangka kay mas taas silag panahon nga tun-an ug sumpoon ang selyo sa opensa sa RoS.
Bisan og nakuha sa Elasto Painters ang unang dula, dili sayon palagputon ang Ginebra. Gipaabot nga makatubag dayon ang Gin Kings sa mosunod nga mga dula.
Kon mapanalipdan sa Rain or Shine ang ilang kakugi ug mapugngan ang mga adjustment ni Tim Cone, duna silay saktong bala aron makasulod sa Finals—apan di nato masalikway nga moabot gyud kini og pito ka dula o unom ka siksik nga engkwentro.
We'll see.