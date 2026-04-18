Migallen: Ang sports program sa Septimo Distrito

Sa tinguha nga mapalapdan ang grassroots sports development program sa ikapitong distrito sa probinsya sa Sugbo, ang Calderon Cup modugang sa volleyball tournament alang sa kababay-an nga nag-pangidaron og 21-anyos paubos.
Isip tipik sa proyekto ni Cong. Patsy Calderon, ang maong torneyo nagtumong sa paghatag og kahigayonan sa mga magduduwa sa ikapitong distrito nga gilangkuban sa Dumanjug, Ronda, Alcantara, Moalboal, Badian, Alegria, Malabuyoc, ug Ginatilan nga mapakita ang ilang abilidad nga maghatag og kahigayonan, nga makakuha og athletic scholarships sa mga kolehiyo.
Ang chief organizer sa Calderon Cup nga si Atty. Ramil Abing, uban nila ni Jordan Paca ug Blake Diao, nagpasiugda og panagtigom kauban ang mga coordinator ug mga coaches sa ikapitong distrito niadtong Huwebes, Abril 15, sa Moalboal Municipal Hall.
Nasabutan nga ang matag team gitugotan nga makapasulod og 12 ka magduduwa plus duha ka libero.
Kinahanglan nga ang matag magduduwa residente gyud sa lungsod nga iyang girepresentahan.
Tungod kay kini usa ka "development league," ipasunod ang "no substitution rule" alang sa unang duha ka set, diin managlahing unom ka magduduwa ang paduwaon sa matag set.
Iskedyul sa Torneyo
Ang kompetisyon dulaon sulod sa duha ka hinapos sa semana sunod buwan:
Ang lungsod sa Badian maoy magsilbing host sa opening day nga gikatakda sa Mayo 22 ug sa Mayo 23 samtang motapon ang mga duwa sa Alcantara sa Mayo 24.
Ang lungsod sa Moalboal mao usab ang mo-host sa kataposang tulo ka adlaw sa kompetisyon gikan sa Mayo 29 hangtod 31.
"Let us work together for the succes of the tournament and to give the girls an experience they will never forget," matod pa ni Abing kinsa maoy chairman sa organizing committee.
Kon kahinumdoman, ang 21-under basketball tournament maoy miabli sa maong programa ni Cong. Patsy Calderon nga gisugdan niadtong Marso 21 ug motapos sa sayong bahin sa Mayo..
Lakip sa giplano na usab karon ang usa ka football competition ug kite festival.
Daghang mga molupyo sa 7th District ang nangalipay ning gihimo ni Cong. Patsy Calderon nga nakahatag og kasikas sa iyang distrito karon.
Ang walo ka mga mayor usab sa mga lungsod nga nahisakop sa maong district ang mihangop sa way lipodlipod sa nahisgutang kalihukan kay sila mismo sayod sa positibong resulta niini.
Ang Congresswoman daan nang mipahibalo nga himoon na kining tinuig nga programa aron adunay continuity ang development sa mga bata.
Kung mao ni, di na unya nato ikahibulong nga duna na unyay mga produkto ang Calderon Cup nga atong makita sa mga dagkong lega sama sa Cesafi, UAAP o NCAA. Mark my word, two or three years from now.
Duna na man gani nasigpatan ang pipila ka mga local coaches karon.