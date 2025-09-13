Migallen: Ang UV-UC Alumni exhibition match

Daghan ang natagbaw ug nalingaw sa duwa tali sa University of the Visayas (UV) Green Lancers ug sa University of Cebu (UC) Webmasters sa 1st Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) Alumni exhibition match nga gipahigayon sa Cebu Coliseum niadtong Miyerkules, Septiyembre 10.
Kini gumikan kay bisan tuod og exhibition match lang kini, pero moluta gihapon ang kainit sa panagribal sa duha ka team nga daw og mipatigbabaw gihapon ang garbo ug dungog sa matag habig.
Sa sayong bahin, sayo kaayong miarangkada ang UV nga gipangulohan nila ni Eman Calo ug ni kanhi PBA mainstay JR Quinahan.
Nakaposte gilayon sila og double figure nga labaw ug dili pa igo ila kining nainat ngadto sa 26 puntos nga bintaha.
Tungod sa maong labaw, mora og gibati og ka laay ang mga nanan-aw.
Pero sa wala damha, pinaagi sa panaghugpong nila ni Luigi Gabisan, Kevin Juliane ug ang presensiya ni Dondon Hontiveros, sa kalit lang, ang UC mipahagsa og rally nga nakahatag og saktong lingaw sa mga tawo.
Nilabaw ang UC ug anaa na gyud unta sila sa ganghaan sa kadaugan, sa dihang nakaposte kini 83-82 sa himatyong mga segundos.
Dihay kahigayonan nga mainat pa unta kining labaw apan ang pagkasipyat ni Hontiveros sa duha ka free throws sa charity lane maoy naghatag og kahigayonan sa UV.
Ug tuod man milanog ang abiba sa UV sa dihang sa return play nakapabuto pa gyud og tres si Paul Desiderio human makadawat og pasa gikan ni Harold Cincoflores sa katapusang sais segundos, 85-83.
Nahingpit ang kadaugan sa UV human natapalan si Justin Dacalos sa iyang katapusang duha ka itsa ug dayon misunod ang selebrasyon.
Yes, wa man tuod makaduwa ang giatngan sa kadaghanan nga si June Mar Fajardo ug Greg Slaughter tungod sa managlahing rason, apan sa gihapon nakahatag og saktong entertainment ang maong duwa nga maoy usa sa mga kalihukan sa ika-25 nga anibersaryo sa Cesafi.
Gawas sa kulbahinam nga duwa, ang mga misaksi nakahigayon usab og himamat sa ilang mga idolo. ilabi na ni Fajardo kinsa maoy nahimong sentro sa atraksiyon sa kagabhion.
Tungod niini, daghan ang misugyot nga hinaot unta nga aduna pay part II ang panag-engkuwentro.
For sure wa kini isalikway sa mga kadagkuan sa Cesafi nga pinangulohan ni commissioner Felix Tiukinhoy, but only time will tell.
Kudos sa mga nagpasiugda. Kudos sa Cesafi.