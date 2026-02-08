Migallen: Ang wala damha nga kadaogan ni Santisima

Sukwahi sa sagad mahitabo sa mga Filipino boxers nga moaway didto sa Japan, si Gabriel Santisima mipakurat sa kalibutan sa boxing pinaagi sa pagpukan sa hometown favorite nga si Subaru Murata sa ilang World Boxing Organization (WBO) Asia Pacific Super Bantamweight championship fight sa Korakuen Hall sa Tokyo.
Sa wala damha, gipukan ni Santisima si Murata pinaagi sa unanimous decision nga maoy nakapahilum sa mga Japanese boxing fans sulod sa Korakuen Hall kinsa nagtan-aw sa ilang idolo nga napukan.
Kini maoy unang kapildihan nga naangkon ni Murata kinsa misaka sa ring nga adunay impresibong record nga 10-0, 10KOs.
Sa sayong mga round, kulatado si Santisima ug daw sa wa gyud siyag dag-anan sa palutsanay sa kumo.
Apan sa naghinapos nga bahin sa sixth round, usa ka left hook ni Santisima nga miantimano sa apapangig ni Murata maoy nakapayaka sa nauwahi.
Nahitabo kini sa dihang sunodsunod nga mipauwan sa iyang mga kinumo si Murata ngadto sa nawong ni Santisima ug wa siya makabantay nga sa samang higayon, naabli ang iyang depensa.
Dinhi nagsugod og kausab ang timplada sa away, kay mora man og nagpanagana ug nahadlok na si Murata sa mga kinumo ni Santisima.
Ug tuod man, human sa 10 ka round nga kombati, ang tulo ka mga judges, lakip na sa boxing columnist sa Sports Ta, Bai nga si Edward "Bungot sa Itoy" Ligas mipadaog ni Santisima.
Samtang si Ligas ug ang Thailander nga si Mekin Sumon mitali sa ilang scorecard og 96-93 alang kang Santisima, ang Japanese judge nga si Takeru Okaniwa mi-score og 97-92, pabor gihapon ni Santisima.
Kon ang uban nga modayo sa laing dapit mosantop gilayon sa ilang hunahuna nga kon dili ma knockout ang kontra mapildi gyud siya pinaagi sa hometown decision.
Pero lahi ang nahitabo sa kadaugan ni Santisima kay iya gyud nga gipukan si Murata pinaagi sa unanimous decision.
Sa ato pa, wala gyuy dag-anan ug sa laktod pagka sulti, dili gyud madala og hanig ang kapildihan sa hapon.
Di nato ikalimod, nga pipila ka mga Pinoy boxers nga modayo ngadto sa Japan ang pangkulatahon lang ug dali ra sab dayon mo surender.
Apan lahi kang Santisima kay determinado gyud kaayo nga modaog. Bisan tuod og gikulata na siya og maayo wa gyud siya moisa sa puting bandera.
Ang iyang trainer nga si Michael Domingo aduna usay dakong papel sa iyang kadaugan.
Si Domingo, mao karon ang Pinoy boxing coach/trainer nga adunay winningest record sa Japan diin lakip na niini ang iyang pagka world champion ni Melvin Jerusalem.
"Training ra gyud ang puhonan ug motivation sa boxer," matod pa ni Domingo sa dihang atong gikuhaan og pamahayag.
Kon unsay iyang gi motivate ni Santisima ilabi na kay kuyaw og record si Murata (10-0, 10KOs), si Domingo nagkanayon "Ako ra sigi advice dapat naa gyud siyay ambition or goal sa life para ma motivate niya iyang self nga mag kugi pa gyud sa training kay naa gyud syay boxing skills nga puwede ma world champion pohon."
Gibutyag ni Domingo nga wa niya ikasurprisa ang performance ni Santisima gumikan kay iya kining nakita sa training.
Sa kadaugan, si Santisima mipasaka sa iyang record ngadto sa 10-1-1 nga may pito ka knockouts.
Kon na motivate si Santisima sa mga advice sa iyang trainer, unsa pa kaha nga anaa na siyay regional title.
Congratulations, Gab.. Congrats, Coach!!! More wins to come...