Migallen: Ano ba talaga commissioner, Sir?

Hangtod ning pagsulat, wa gihapon tay nahagdaw nga desisyon sa mga opisyal sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) college division kalabot sa eligibility issue ni EJ Agbong, forward sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars.

Daghan ang naghinamhinam nga naghuwat ning maong desisyon, ilabi na kadtong mga teams nga nag-ong-ong sa pultahan nga makasulod sa Top Four kay mao man kini modeterminar kon kinsa ang makaangkon sa ikaupat ug katapusang luna sa semifinals stage.

Naglisod karon pagpagawas sa ilang desisyon ang Cesafi gumikan kay wa pa man gyud sila makakuha og igong dokumento o ebedensiya nga makasuporta sa alegasyon nga si Agbong didto katapusang naka eskuwela sa Liceo de Cagayan University.

Kini dakong sukwahi sa gisumiter niyang record ngadto sa Cesafi nga gikan sa Jose Rizal University.

Gawas sa defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers, University of Cebu (UC) Webmasters ug University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers nga nakasiguro na og luna alang sa sunod round, komplikado ang standings sa ubang teams.

Ang USJ-R anaa sa ikaupat nga may 6-3 nga baraha, nagsunod ang USC Warriors (5-5), Benedicto College (4-5) ug Cebu Roosevelt Memorial College (4-5).

Kon modesisyon ang Cesafi nga i-reverse ang resulta sa tanang daog sa USJ-R diin nakaduwa si Agbong, hayan mataktak ang Jaguars ug mosaka usab ang standing sa ilang mga gipangpildi lakip ang pipila ka mga teams nga nag-ilog alang sa ikaupat nga puwesto.

Ning maong sitwasyon, dili halayo ang posibilidad nga mahulma ang triple tie nga maoy basehan kon kinsa ang makaangkon sa ikaupat nga luna.

Pero sa pagkakaron, nakapabor og gamay ang USJ-R kay wala may dokumento nga nakuha ang Cesafi.

Kay way ebedensiya, natural nga as is ang standing unya masulod sa semis ang USJ-R ug posibli pang makaduwa og balik si Agbong.

Laing sulbarunon ni commissioner Felix Tiukinhuy Jr. kining gihugonhugon nga bag-ong protesta sa UC Baby Webmasters batok sa player gihapon sa USJ-R.

Niadtong Huwebes sa buntag, matod pa nga nipadangat kuno sa ilang protest letter ang UC sa buhatan sa commissioner kalabot sa eligibility sa usa ka player gihapon sa USJ-R.

Krusyal kini alang sa UC kay kon mapamatud-an, sila man ang madala sa semifinals ilabi na kay katapusan karong adlaw sa elimination round.

Pero ambot og madala pa ba kaha ni og sulbad sa Cesafi nga wala man gani silay desisyon nga nakab-ot sa unang eligible issue. Mao ni resulta sa tugtog sa pansitan.

Ano ba talaga, Commissioner?