Migallen: Balanse nga teams sa CESAFI

Sama sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) ug sa National College Athle­tic Association (NCAA), daghan usab ang mga butang nga wa nato damha nga nahitabo sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) basketball tournament diha sa Cebu Coliseum.

Sa college division, ang defending champion University of the Visayas (UV) Green Lancers gihulagway man tuod nga mao gihapon ang title-favorite sa ika-24 nga season sa Cesafi, apan di usab nato isalikway ang kapabilidad sa ubang mga unibersidad nga makahatag usab og saktong kombati batok kanila.

Batok sa USJ-R Jaguars niadtong Septiyembre 22, ang Green Lancers daw nagsubay na sa haruhay nga dalan human kini nakaposte og 18 puntos nga labaw sa sayong bahin.

Apan sa kalit lang nakabaton kini og dakong pagpanghudlat sa naghinapos nga bahin sa fourth quarter sa dihang mipahagsa og dakong rally ang USJ-R nga nagpahak sa bintaha ngadto sa kuwatro puntos na lang.

Hinuon ginamit ang ilang eks­periyensiya, ang Lancers nakalingkawas ra gihapon ug mirehistro sa ilang unang kadaugan.

Batok usab sa University of San Carlos (USC) Warriors niadtong Sabado, ang UV permi usab nga nagagukod. Daghang oportunidad nga makuha sa War­riors ang kadaugan apan wa lang gyud kini ka sugakod sa naghinapos nga bahin hinungdan sa ilang 77-69 nga kapildihan.

Mao ni nakabintaha sa intact ug sa eksperiyensiyado nga lineup sa UV, kay kon sa sa­bong pa, maayo og finishing. Di daling maratol bisag kusog pa mokupog ang kontra.

Si coach Gary Cortes sayod nga daghan pa siyang latason nga mga kaatbang kinsa iya usab nga gikonsiderar nga mga hulga sa iyang team. Tungod lagi kay sila man ang kampiyon, natural lang nga anaa masentro nila ang pagpangandam sa ubang team. Pero sa high school division, lahi ang panglantaw sa mga nagsunod sa liga.

Anaa man tuod usab sa saktong preparasyon ang defending champion SHS-Ateneo Magis Eagles, apan ang hingpit nga pagkawagtang sa ilang sinaligan nga si Jared Bahay maoy naghatag og dakong haw-ang sa ilang opensa ug depensa.

Hinuon positibo si coach Rommel Rasmo nga matapakan ra gyud nila.

Sa ilang unang duwa batok sa Baby Jaguars, gipukan gilayon ang Magis Eagles. Apan nakabawi kini sa ilang ikaduhang duwa batok sa Benedicto College Baby Cheetahs. Apan ang maong kadaugan dili maoy ilang sukdanan kay bag-ong team pa man kining Baby Cheetahs.

Kon ang UV maoy gihulagway nga title-favorite sa college division, lisod tag-anon ang sa high school department.

Kini tungod sa balansi sa teams. Gawas sa Magis Eagles, ug Baby Jaguars, anaa usab ang UV Baby Lancers nga maoy nakampiyon sa CVIRAA. Dili sab hibintahaan ang UC Baby Webmasters ug ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons nga pulos sangkap sa mga materyales.

Ang CIT-U Jrs. nga gilangkuban sa mga bag-o apan potential nga recruits di kompiyansaan ug sila ang magsilbing spoilers sa ilang division.

Ubos sa pagdumala sa bag-o usab nga coach nga si Axel Rabaya, ang Junior Wildcats niadtong Sabado mipakaging sa UCLM, ang laing team nga gilantaw nga laing title contender.

Mao ni nakanindot sa Cesafi basketball karon. Unpredictable ug balanse ang kompetisyon.