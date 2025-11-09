Migallen: Basketball, boksing, fun run taliwala sa hudlat sa kalamidad

Nagbangutan pa man tuod ang Sugbo gikan sa sunodsunod nga kalamidad, apan sa gihapon wa mohupas ang kadasig sa mga Sugboanon nga makapahungaw ug mahaw-as gikan sa gihambin nga kagul-anan.
Niadtong Biyernes, Nobiyembre 7, 2025, nahinayon gyud ang giatngan sa kadaghanan nga mao ang exhibition game tali sa Cebu Greats ug sa Lapulapu Heroes diha sa Hoops Dome sa Lapulapu.
Bisan og sa naghalawom na nga kagabhion kini nasugdan gumikan kay aduna may tulo ka duwa sa nagkalainlaing kategoriya ang giuna og duwa, apan nagpabilin sa gihapon nga mihan-ok sulod sa Dome ang mga basketball fans sa Lapulapu.
Actually, mga semana pa lang kapin gihan-ay na ang maong panag-engkuwentro ug kay wala man kaayo maapektohi ang Lapulapu sa bagyong Tino, hinungdan nga gihinayon gyud ang special match.
Tuod man, nakahatag gyud kini og saktong lingaw ilabi na sa mga Oponganons kay hangtod sa katapusang mga minutos nagpabilin man gihapon ang kasikit sa duwa.
Ang nakapaikag sa mga basketball fans mao ang presensiya sa mga local talents nga nakakulit na og pangalan sa mga dagkong liga ug ingon man ang mga batan-on nga gilantawng adunay potensiyal nga mamahimong star caliber.
Sa habig sa Cebu Greats, sa gihapon, nagpabilin ang ka popular ni Dondon Hontiveros, ang giilang Cebu Hotshot sa PBA kaniadto, kinsa gihimo karong playing assistant coach ni Junthy Valenzuela sa team.
Anaa usab si JR Quinahan kinsa nagtrending sa social media sa dihang nalakip ang ilang panimalay sa gipanglunopan sa bagyong Tino. Hinuon wala siya moduwa.
Ingon man ang nailang si Paul "Atin Ito" Desiderio ug uban pa. Diha usab ang mga reinforcement nga gikan sa Davao nga sila si Lean Martel, Joseph Terso ug Alvin Baetiong kanhi sa UST Tigers.
Wa makatunga si Jun Manzo ug ang laing bigman nga si Reeve Ugsang tungod sa managlahing rason.
Samtang sa Lapulapu Heroes ni coach Lloyd Solis, ang nangulo mao ang mga beteranong manalayay nga sila si Shaquille Imperial, Junel Bongcasiso, Vincent Minguito, John Abad, Kint Ariar ug ang kanhi sakop sa Cebu Greats nga si Mac Tallo.
Ang Lapulapu Heroes maoy miguwang mananaog sa duwa, 88-80, pero sa kinatibuk-an ang basketball fans sa Lapulapu City miuli nga dala ang saktong kahinam.
Nianang pagka Sabado sa buntag, Nob. 8, wa usab makapugong si Tino sa malampuson nga pagpahigayon nga Powerdash Run nga giayudahan sa pagpasiugda sa Cebu Federation of Beat Journalists (CFBJ) nga gipangulohan nila Arnold Bustamante sa dyHP ug Calvin Cordova sa Manila Bulletin.
Kini nanukad ug nitapos diha sa Robinson's Galleria sa dakbayan sa Sugbo.
Usa man tuod ka fund raising sa CBFJ ang katuyo-an sa maong kalihukan, apan nasabutan sa mga organizers nga igahin nila ang kinatibuk-ang kita ngadto sa usa ka barangay sa Talisay City nga nagrabiha sa baha atol sa bagyong Tino.
Nianang pagkahapon, ang Big Yellow Boxing Promotion mihinayon usab sa ilang "Bakbakan 4" boxing series nga diha gipahigayon sa ConEquip Office sa dakbayan sa Mandaue.
Ang maong promotion gikatakda unta niadtong Nobiyembre 5 didto sa Danao apan gumikan sa grabing kadaot sa maong dapit mugna sa bagyong Tino, gipostponed kini sa Nobiyembre 8 ug sa samang higayon gibalhin ngadto sa laing venue. Malampuson gihapon kini nga gipahigayhon.
Ang mga nahisgutan sa unahan nagpamatuod kon unsa ka mahigugmaon ang Sugbo sa natad sa paugnat sa kusog. Taliwala sa dakong hudlat sa panahon, mangita og paagi o maghan-ay og laing option aron lang kini mahinayon - kalidad atleta nga aduna kasingkasing sa usa ka kampiyon.
Bangon Cebu! Bangon Sugboanon.