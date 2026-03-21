Migallen: Bol Bol impresibo pero TNT napilde gihapon

Impresibo man tuod ang napakita ni Bol Bol sa iyang unang duwa sa PBA, apan di masalikway ang mga pagduda sa iyang kapabilidad nga makapadaog og team.
Sa iyang debut niadtong Biyernes, si Bol Bol mihagpat og 38 puntos, 16 rebounds, ug five blocks apan sa gihapon ang TNT Tropang Giga nasugamak sa kapildihan batok sa Rain or Shine, 112-109.
Kini bisan pa man og na-ejected ang import sa Rain or Shine nga si Jaylen Johnson sa katapusang 6:20 segundos sa fourth quarter sa dihang miulbo ang kagubot tali kaniya ug sa power forward sa TNT nga si Glenn Khobuntin.
Gawas niini, nakalabaw pa gani sila og 18 puntos sa maong panagsangka - apan sa kalit lang nahilis ug naapsan pa gani sila - butang nga gikasagmuyo kaayo ni coach Chot Reyes.
Kon imong tan-awon , interesting ang presensiya sa 7-2 nga si Bol Bol sa lineup sa TNT kay nakapadugang sa ilang puwersa sa ilawom nga bahin.
Pero kon hisgotan nato kon “haom ba” ang iyang estilo sa PBA - naa’y pros ug naa say cons.
Si Bol Bol dili typical nga sentro. Kaya niya moitsa sa gawas sa 3-point range nga swak kaayo sa modern PBA nga spacing-oriented na. So mahimo siya nga Stretch big man.
Sa iyang gitas-on, lisod kaayo siya bantayan sa mas gagmay nga bigs sa liga. Sa ato pa maka-create siya og mismatch.
Makadagan sab siya ug makadugang sa fast-paced style nga gusto sa TNT. So, makasabay siya sa transition offense ni coach Chot.
Pero sa laing aspeto, sa kanipis sa iyang lawas, lisod siya nga ibutang sa ilawom nga bahin. Kini gumikan kay mas pisikal ang duwa sa PBA kon itandi nimo sa NBA style spacing. Dinhi maapaki siya sa renibawnay.
Laing weakness nga nakita mao ang iyang depensa nga yano lang kaayo siyang malutsan bisan sa mga mugbo nga kontra. Kini sama sa gihimo ni Adrian Nocum nga gilutsan lang siya sa naghinapos nga bahin ug maoy naghatag og yawe sa kadaugan sa Rain or Shine.
Ang sistema sa TNT dia mosandig og maayo sa ilang mga guard sama ni Jayson Castro. Anaa pa gani nila karon si Jio Jalalon. Sa ato pa, wa na siya kinahanglana sa guard nga posisyon nga daw og mao sab ang iyang naandan. Kinahanglan siyay mo-adjust kay sa ang sistema maoy moadjust kaniya.
Kon gamiton siyag sakto-mas epektibo siya sa stretch-4/5 nga naa sa perimeter ug occasional rim protector. Makahatag siya og unique advantage sa TNT. Pero kon ipugos siya sa traditional inside banger role, medyo alanganin.
Aron gyud mapahimuslan ang iyang talent, dili siya i-limit either inside lang or gawas ba. Hatagan siya og hybrid role.
Ibutang siya sa pick-and-pop kay sa pick-and-roll. Paitsahon siya sa tres o midrange aron ma-stretch ang depensa. Kon mogawas ang depensa, mo-open ang driving lanes para sa guards sa TNT.
Mao ni iyang labing advantage. Dili siya typical big. Dili nako siya ipabangga pirmi sa poste.
Gamiton siya sa mismatch kay gagmay man ang kontra. Dili siya mahimong “traditional center” nga sige’g pukpok sa ilawom.
Puwede sab siya himuong help defender o rim protector, dili primary stopper. Likayan ang 1-on-1 nga bangga batok sa baskog nga import o mga bigman.
Kon sakto ang paggamit, mahimong unicorn advantage si Bol Bol sa PBA. Pero kon himuon siyang traditional center, mausik ra iyang talent.