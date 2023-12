Migallen: Busy week sa boxing

Labihan ka busy gyud sa boxing sa miaging semana. Tiaw mo bay, tulo gyud ka dagkong mga event nga naglakip sa mga Filipino boxers ang napahigayon sulod lang sa upat ka adlaw.

Akong gitumbok mao ang away ni Marlon Tapales batok sa superstar sa Japan nga si Naoya Inoue niadtong Martes, Disyembre 26 nga miresulta sa 10th round knockout nga kapildihan sa bugtong world boxing champion sa nasod.

Atoa man tuod sa Japan ang away, apan ang tanang mga mata sa boxing aficionados sa Pilipinas atoa magtutok sa maong panagsangka.

Kay lagi maayo man usab nga pagka hype sa media ang maong away, natural lang nga makakuha gyud og atensiyon.

Migintang lang og usa ka adlaw, laing boxing na usab ang atong gikoberan. Kini mao ang world title eliminator tali sa kanhi world champion nga si Pedro Taduran ug ang highly world prospect nga si Jake Amparo sa PMI Bohol Boxing Stable nianang pagka Huwebes, Disyembre 28.

Ang maong away maoy nagsilbing main event sa Kumong Bol-anon: World Title Eliminator nga gipahigayon sa Bohol Wisdom School gymnasium.

Wala mopabor ang kahigayunan ni Amparo, usa sa mga pambato sa PMI, kay napildi man usab kini pinaagi sa unanimous decision ni Taduran kinsa mao karon ang mandatory challenger sa International Boxing Federation (IBF) minimumweight.

Gabii na man tuod nahuman ang duwa, apan gibaliwala lang ni namo ang kakapoy kay gawas nga nalingaw, amo man sab gyud ning trabaho - ang paghatod og balita o mga panghitabo sa inyong palibot.Commitment usab kini ngadto sa promoter nga miimbitar kanamo.

Unya sa pagka sunod adlaw niini, adlaw’ng Biyernes, Disyembre 29, sayo na usab kaming mitimbakawas sa hotel nga among gipuy-an, kay nag-apas na usab sa laing boxing event.

Gikan sa Bohol, kinahanglan mobalik gilayon sa Sugbo aron pag-cover ug pagsanong sa imbitasyon alang sa laing boxing promotion na usab.

Ning higayuna, ang away sa Prime Fight 3 sa SM Seaside City Cebu Skyhall diin ang main event mao ang panag-engkuwentro nila ni Pete Apolinar ug sa Chinese national nga si Lingjie Xia alang sa WBO Oriental Featherweight title.

Grabi sab ang binumbahay sa kumo nga makapahugyaw sa mga manan-aw sulod sa Skyhall.

Pero miresulta sa majority draw ang maong away nga gabii na usab nahuman.

Mao ni nakanindot aning atong trabaho kay sagad sa mga dagkong event nga atong coveran ari man gyud sa gabii.

Mao lagi na di nato igbali ang kakapoy, oras ug ang gasto kay aron lang masanong ang imbitasyon.

Pero di lang sab siguro ta abusahan o bastoson nga mora og pag-abot nato sa venue daw og sa wa ta hatagi og importansiya.

Wa gani gigahin nga media table ug bisan tubig na lang nga makatambal sa atong kauhaw wa gyud tay madawdaw.

Di man sa ingon nga magpatagad ang media, pero at least na man lang professional nga mo accomodate kay kamo may nangimbitar.

Kon mao nay magpirme, mag-usab pay layog. Kamo na lang diha. Salamat.