Migallen: Cebu athletes nga mikasikas sa 2025 Unang Bahin (Part 1)

Ning pagtapos sa tuig 2025, atong lakbitan ang pipila ka mga Sugboanong atleta o Cebu-based athletes nga nakakulit og pangalan ug nakahatag og igong dungog sa Sugbo sa ilang tagsatagsa ka karera sa natad sa paugnat sa kusog.
Ug sa makausa pa, milanog na usab ang ngalan sa basketbolista nga si June Mar Fajardo, lumad nga taga Pinamungajan, Sugbo nga nilabni na usab sa iyang ikasiyam nga most valuable player (MVP) award sa Philippine Basketball Association (PBA), ang unang professional basketball league sa Asia.
Kini maoy nagpalig-on sa legasiya nga iyang nahimo sa Philippine basketball, butang nga lisod nang hitupngan sa umaabot pang katuigan.
Ang pasidungog nga gibase sa statistics, botos sa mga media ug players sa tibuok season, iyang nadawat niadtong Oktubre 5 ning tuiga.
Sa amateur level, ang pangalan ni Jonathan "Titing" Manalili, maoy gikagubtan didto sa Kaulohan ilabi na gyud sa National Collegiate Athletic Association (NCAA).
Si Manalili, lumad nga taga Dakbayan sa Sugbo, apan kansang mga ginikanan masubay sa Borbon, Cebu, maoy napiling Rookie of the Year sa NCAA, usa ka prestihiyusong amateur league sa nasod.
Daghan ang nasurprisa ni Manalili sangit wala kini siya madiskobrehi sa mga local school teams sa Sugbo apan kalit lang kini nisilak didto sa Kaulohan.
Sa iyang unang duha ka tuig isip high school player, iyang nagiyahan ang Colegio de San Juan de Letran sa back-to-back champions diin siya nahimo usab nga Finals MVP.
Sa iyang pagsaka sa college division, siya gihapon ang nahimong responsabli sa pagtikang sa Letran ngadto sa finals.
Napildi man tuod sila sa championship series, apan wala makaipsot sa iyang mga kamot ang tulo ka mga individual awards.
Gawas sa Rookie of the Year nga pasidungog, siya pa gyud ang nahimong Freshman of the Year ug ingon man nalakip usab siya sa Mythical Five.
Kini maoy talagsaon nga achievement nga nakuha sa usa ka student-athlete didto sa Kaulohan.
Laing Sugboanon ang nakahakot og linahi nga pasidungog nga nakahatag og surprisa, iyang katagilungsod.
Siya si Nic Cabanero. Nakaeskuwela man tuod siya dinhi sa University of San Carlos sa dihang nagtungha pa siya sa elementarya, apan didto gyud naugmad sa kaulohan ang iyang karera.
Si Cabanero, sa ikatulong higayon, nahimong scoring champion sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) sa 2025 Season.
Isip team captain sa University of Santo Tomas (UST) Growling Tigers, iyang nadala ang team sa Top Four.
Taliwala sa kulbahinam nilang pagkapukan sa semis series batok sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons, si Cabanero kansang nga ginikanan taga Inabanga, Bohol, sa ikaduhang higayon nalakip usab sa mythical five, dugang pasidungog sa iyang pagka scoring champion.
Sa boxing, dili man tuod siya pure Sugboanon, apan dinhi mahashasi sa Sugbo ang iyang kalidad sa boxing.
Gitumbok mao si Melvin Jerusalem kinsa kaduha gyud ka higayon madepensai ang iyang World Boxing Council (WBC) minimumweight title sa tuig 2025.
Niadtong Maso 30, iyang giusban pagpukan si Yudai Shigeoka pinaagi sa unanimous decision didto sa Tokoname, Japan.
Si Yudai maoy kanhi kampiyon nga nailogan og bakus ni Jerusalem,
Nianang Oktubre 29, malapuson usab nga nadepensaan ni Jerusalem ang titulo batok sa South African challenger nga si Siyaikholwa Kuse sa usa ka promotion nga gisangon sa selebrasyon sa "Thrilla in Manila 2" sa Smart Araneta Coliseum sa Quezon City, Philippines.
Si Jerusalem mao usab ang kanhi World Boxing Organization (WBO) mini-flyweight champion.
Ang nahisgutan sa unahan, maoy pipila lang nga pasiuna natong nalakbitan. Atong isukip ang uban sa ikaduhang yugto ning atong lindog.