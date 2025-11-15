Migallen: Cebu homecourt sa Meralco Bolts?

Dunay plano ang management sa Meralco Bolts nga ang Cebu maoy ilang himuon nga homecourt sa ilang mga duwa sa East Asia Super League (EASL).
Buot ipasabot nga kon ang Bolts mao na usab ang mo-host sa home-and-away format nga tournament, anhi sa Sugbo kini nila ipahigayon.
“Marami na kasi basketball sa Manila, kaya mas maganda dito sa Cebu at alam na natin kung gaano mag support ang mga Cebuano,” matod pa ni Meralco head coach Luigi Trillo sa dihang atong gikahinabi niadtong Biyernes atol sa ilang praktis sa Cebu Coliseum.
Dunay igong kasinatian si Trillo kon unsa ang mga Sugbuanon mosuporta og team gumikan kay nahimo man kini siyang assistant coach kaniadto sa Cebu Gems sa nabungkag na nga Metropolitan Basketball Association (MBA).
Gani iya pang nalakbitan kaniadto ang mga panghitabo sa higayon nga adunay duwa ang Cebu Gems ilabi na batok sa Negros Slashers ug sa Manila Metro Stars nga grabi kainit sa pang-engkuwentro.
“I know the Cebu crowd ano sila, very smart pagdating sa basketball. And with the New Cebu Coliseum, it's nice, sana suportahan nila kami, and we give our best,” kini maoy mensahe ni coach Luigi nga iyang gipaabot diri kanato.
Nahinangop si Trillo sa iyang nakita sa bag-ong Cebu Coliseum kay kaniadto gud panahon niya sa Cebu Gems (1999), ang Cebu Coliseum labihang inita ug huot pa kaayo ang mga lingkuranan.
Dekalidad na ang flooring, unya tugnawon pa ka sa kabugnaw. Aron pagtino, mismo ang team manager sa Meralco nga si Paolo Trillo, igsuon ni Luigi, mikumpirmar nga ila gyud nga plano ang Cebu nga maoy ilang mahimong homecourt.
Pero kining tanan mag-agad ra gyud sa top management sa Meralco ug ingon man sa EASL mismo.
Lisodlisod ang pagkombinsi sa top management niini ilabi na kay wala man silay kompaniya dinhi?
Ubos sa home-and-away format sa EASL, ang team adunay tulo ka higayon nga maka-host og duwa sa elimination round. Kini way labot sa semifinals o final round ug kon madala ang team.
Nindot ni kon mahinayon kay aduna na unya kitay international flavor nga basketball entertainment.