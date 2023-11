Migallen: Cesafi: Si Agbong ug ang iyang record sa LCU

Ning pila na lang ka mga duwa ang nahabilin sa elimination round sa 2023 Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) basketball tournament college division, wa pa gihapon madesisyuni sa commissioner’s office ang eligibility issue kalabot sa forward sa University of San Jose Recoletos (USJ-R) Jaguars nga si EJ Agbong.

Kinahanglan nga maresolbar gilayon kini sa dili pa mahuman ang elimination round, aron maaninaw ug madeterminar na kon kinsa gayud ang makakuha sa katapusang luna alang sa four-team semifinals series.

Sa pagkakaron, hanging ang teams ilabi na kadtong mga nag-ilog sa katapusang semis seat kay nagpaabot pa man gyud sila sa decision sa komitiba nga gitahasan sa pag-imbestigar kalabot nii­ning maong issue.

Nitumaw ang kontrobersiya sa status ni Agbong sa dihang nabantayan ni Atty. Boyet Velez, deputy commissioner ug legal counsel sa Cesafi, nga adunay discrepancies sa transcript of records (TOR) nga gisumiter ni Agbong ngadto sa screening committee sa Cesafi.

Ang taho nagkanayon nga ang Liceo de Cagayan University diay ang katapusang gieskuwelahan ni Agbong ug dili ang Jose Rizal University (JRU) before siya nagpa-enrol sa USJ-R.

Pero ang iyang gisumiter nga records ngadto sa Cesafi mao ang kadtong gikan sa JRU.

Ubos sa lagda sa Cesafi, kinahanglan ang student-athlete mosumiter sa record gikan sa pinakauwahi niyang gieskuwelahan for at least duha ka semesters.

Aron malamdagan, ang Cesafi nangayo og authorization letter gikan ni Agbong aron makakuha unta sila og record niini gikan sa Liceo aron ilang tan-awon kon mo-qualify ba gyud siya.

Apan matod pa, nagdumili sa pagpirma si Agbong sa authorization letter sa Cesafi sa rason nga siya ray nahibawo.

Mao ni problema ug nakalangay karon sa imbestigasyon sa Cesafi kay dili man sila makakuha og records nga makasuporta unta sa alegasyon. Sa pagkakaron, wala lang una paduwaa si Agbong tungod sa nagpadayong imbestigasyon.

Kon unsay remedy nga ilang buhaton, kini maoy ilang gitun-an karon.

Dunay huhungihong nga posibling magpatabang ang Cesafi sa Commission on Higher Education o CHED o kaha sa Department of Education o DepEd kon unsay legalidad aron makakuha sila og record ni Agbong.

Sa kasamtangan, base sa standings nga natala pinaagi sa Cesafi social media (as of Nov. 14), ang USJ-R maoy nag­hupot sa ikatulo nga dapit nga may 6-2 nga baraha.

Apan sikit kini nga gisundan sa USPF (5-2), Benedicto College (4-4), USC (4-4) ug CRMC (4-4).

Ug kon makuha ang record ni Agbong sa Liceo de Cagayan ug mapamatud-an nga dili diay siya eligible, ang tanang daog sa USJ-R diin siya nakaduwa, i-reverse ang resulta.

Kon wa ko masayop, dunay tulo o upat ka mga higayon nga nakaduwa si Agbong sa USJ-R, sagad ra ba niini midaug.

So, ning maong sitwasyon, malakip ang USJ-R sa ratsada unya sa inilugay alang sa ikaupat nga semis slot.

Alegre ni kay maka-create man ni og multiple tie.

Ang kuyaw ani kon mahuman na lang ang elimination round unya dili pa gihapon sila kakuha og record.

Dili man sab mahimo nga modesisyon sila nga walay dokumento nga ikasuporta.

Ambot kon madali-dali ba nila og kuha ang record ni Agbong nga walay pagtugot sa nauwahi.

Nganong nagmakuli man sab kaha si Agbong pagpirma sa authorization letter sa Cesafi? Kini maoy dakong pangu­tana.