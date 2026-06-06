Migallen: Cignal TV ug NBA Finals

Daghang mga NBA fans ang mipadayag sa ilang kasagmuyo sa Cignal TV sa dihang wa kini makapasalida sa Game One sa best-of-seven finals tali sa New York Knicks ug sa San Antonio Spurs.
Sa bisan asa nga Channels o platforms sa Cignal TV wa gyuy bisag usa nga nakapasalida sa unang duwa sa serya nga gisugdan niadtong Huwebes, Hunyo 4.
Gumikan niini gibaha og negatibong reactions ug komentaryo sa social media ang Cignal TV.
Sa Biyernes, Hunyo 5, mipagawas og official statement ang Cignal TV nga nagpasabot kalabot sa maong isyu.
Ilang giangkon nga sukwahi sa regular season ug sa playoffs ang Cignal TV way katungod o walay right sa pagpasalida sa NBA Finals. Kini maoy ilang giklaro.
Ang ilang kontrata sa NBA kutob lang sa regular season ug sa playoffs. So way NBA finals nga makita sa One Sports, NBA TV Philippines ug sa Pilipinas Live App kay mao man ni mga platforms sa Cignal TV.
Pero ang pangutana nganong karon pa man ni nila gipahibawo? Nganong daw og sa ila man ni nga gililong? Aron lang makadanimog mga subscribers?
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Gikutlo sa Cebu Greats ang ilang ikawalo nga kadaugan pinaagi sa pagpukan sa Valenzuela City Darkhorse, 89-70, niadtong Huwebes, Hunyo 4. Niini, abg Cebu Greats misaka sa 8-3 nga baraha.
Ang "Top Gun" nga si Mark Meneses nitala og 17 puntos, walo ka rebound, tulo ka steal, ug duha ka assist alang sa Cebu.
Nakabintaha ang Cebu Greats sa field goal diin mipasulod kini og 37 sa 71 ka attempts kontra sa 25 -72 sa Valenzuela.
Nakakuha si Meneses og suporta gikan kang Ron Dennison kinsa adunay 17 puntos ug duha ka rebound, Wowie Escosio nga may 14 puntos ug walo ka rebound, Simon Camacho ug Alfrancis Tamsi nga may tag-9 puntos matag usa, ug ang Cebuano legend nga si Dondon Hontiveros nga miamot og otso puntos.
Ang Valenzuela, nga natagak sa ubos nga bahin sa standing bitbit ang 5-6 nga baraha, nakakuha og 21 puntos ug upat ka rebound gikan kang Angelo Obuyes, ug 20 puntos, pito ka rebound, ug duha ka assist gikan kang Jay Collado.
Kining kadaugan nahimo sa Cebu Greats taliwala sa ilang ka busy sa niaging semana.
Niadtong Mayo 29, napildi sila sa GenSan, ug nianang sunod adlaw miduwa sila og exhibition game batok sa Tuburan 360 Coffee sa Tuburan, Cebu.
Sa Hunyo 1-2 dinhi sila nag-ensayo sa Cebu aron paghatag og kahigayunan sa mga Sugboanon nga makahimamat kanila.
Ug nilarga usab dayon sila alang sa ilang duwa batok sa Valenzuela. Sa ilang kadaugan ang Cebu Greats anaa na karon sa ikalima nga pwesto sa South Division diin ilang gikatabla ang Binan, 8-3.
Kini ra bang Biñan maoy ilang makontra karong Hulyo 16 sa Cebu Coliseum.
Nindot ning kombatiha kay duna ra bay duha ka Sugboanon kining Binan.