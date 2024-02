Migallen: Congrats Jimenez; GAB Youth Philippine king

Ooopss..Supposedly, gikatakda gyud unta ta nga mosaksi sa Blow-by-Blow Boxing Promotion ni Manny Pacquiao nga gipahigayon sa Passi City, Ilo-ilo kagahapon, Biyernes (Pebrero 9, 2024).

Apan gumikan kay mediyo na busy ta sa uban natong commitment dinhi sa atoa, ato na lang gipalabay ang panahon.

Hinuon, kay lagi duna may live stream ang maong boxing presentation, wa sab nato sipyata ang pag-tan-aw sa mga away, ilabi na sa main event fight tali sa Sugboanon nga si John Kevin Jimenez ug Davaoeno nga si Jason Brillo.

Sa akong hamubong panglantaw, kon tapad ug record maoy hisgutan, atoa dap-ig ang pabor ni Brillo. Mas taas siya, unya mas impresibo ang iyang baraha kay sa pito niya ka mga daog, unom man niini iyang gipang-knockout.

Lamang usab si Brillo sa eksiperiyensiya kay nakaaway na man siya sa Japan. Hinuon napildi siya pinaagi sa knockout niadtong higayuna.

Si Jimenez sa Chao Sy Stable sa iyang pagsaka sa ring, wala pay pildi sa unom ka away, tulo sa iyang nakontra iyang gipaundang.

Days before siya molarga paingon sa Passi City, ako siyang gitawagan aron unta mokuha og footage sa iyang ensayo ug sa samang higayon, mo-interview kon unsa na siya ka preparado. Pero wa magkatakdo ang among schedule.

Sa pagkatinuod lang, duna koy pagduda sa kapabilidad niining Jimenez batok ni Brillo. Kay lagi tungod sa record ug sa exposure sa nauwahi.

Gawas niini, si Brillo ubos sa pagdumala sa inilang si Nonoy Neri, ang usa sa mga trainer sa MP Promotions ni Manny Pacquiao.

Pero sukwahi sa akong nakita. Wa magsilbi ang bintaha ni Brillo kay dili man kini makaporma.

Duna man tuod siyay kusog apan dili man makaantimano og igo ni Jimenez.

Di sab siya ka dali-dali og ataki kay kilas ug maayo man usab mopasulod sa counter punches ang Sugboanong fighter.

Pipila ka higayon nga makasungag usab siya pero sagad niini masuklian siyag kumo ni Jimenez.

Sa ako lang kuwentada, sa kinatibuk-ang away. ang unanimous decision nga kadaugan sakto ug haom gyud alang ni Jimenez.

Wa man tuod kahatagi og exposure o way media mileage sa mga Sugboanon kining maong kadaugan, apan di nato ikalimod nga dako kini og kadungganan nga nahatag ni Jimenez ngadto sa Sugbo.

Siya karon ang kampiyon sa Games And Amusement (GAB) Youth Philippine minimumweight division.

Di pa man tuod gyud ni major title sa professional boxing, apan kini maoy mahimo’ng ang-ang ni Jimenez nga iyang katikangan paingon sa dugang ug dagko pang kalampusan.

Usa usab kini sa makapadugang ug makapalig-on sa iyang determinasyon.

Congratulations, John Kevin. You deserve it. Congratulations, Lorenzo Chao Sy. Keep up the good work.