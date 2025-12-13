Migallen: Congrats, Magis Eagles

So, wa kapugngi napungit gyud sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles ang ilang dugay nang gipangandoy nga mao ang Five-Peat sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) juniors’ basketball tournament.
Kini nahingpit sa dihang ilang giusban sa paglubong ang University of Cebu (UC) Baby Webmasters sa Game 2 sa finals, 79-57, niadtong Biyernes sa Cebu Coliseum.
Sa kasaysayan, sila ang unang high school team sa tibuok Kabisay-an ug Mindanao nga nakahimo sa ingon.
Bisan gani sa University Athletics Associaton of the Philippines (UAAP) wa pay high school team nga nakapakita og hataas nga dominasyon.
Dunay mga nakalangkat og sunodsunod nga kampiyonato pero way nakaabot og lima ka consecutive titles.
Hinuon nahitabo kini sa National Collegiate Athletic Association (NCAA) niadtong tuig 1968-1972.
Ang Mapua Red Robins nga mao na karon ang Mapua Cardinals maoy unang naka Five-Peat sa kasaysayon sa high school competition sa secondary level.
Sa ato pa, sa tibuok nasod, ikaduhang high school teams ang Magis Eagles nga naka Five-Peat.
Ang head coach nga si Rommel Rasmo, sa akong post-game interview, nagkanayon nga alang kaniya special ang tanang championships nga ilang naangkon, pero memorable kaayo niya ang Five-Peat ilabi na kay ila kining naangkon nga anaa usab ang iyang anak nga si Keenan Benjamil Rasmo, usa sa mga point guards sa Magis Eagles.
Congrats Coach, Congrats sa kinatibuk-ang puwersa sa Ateneo Magis Eagles.
○ ○ ○
Unom o pito ka mga sakop sa Ateneo, usa na niini ang higanting si Jacob Lacson ug ingon man si Benj Chua, ang mawala na sa team alang sa sunod tuig kay mang-gradwar na man ni sila.
Pero ubos sa ilang epektibong programa, dili kaayo labad ni Rasmo ang ipuli bisan tuod og minus-minus pa kini sa kalidad.
Dili bag-o alang ni Rasmo ang pag-ugmad ug pag-develop sa mga talent sa mga bata nga adunay nakitang potential.
Kini bitawng iyang lineup karon, kiwaw man kaayo ni nga nanuwa atol sa pre season tournament "San Remegio Cup" nga gipahigayon sa Magis Arena sa Ateneo-Mandaue hinungdan nga wa ko magdahom nga masulod ba sila sa Finals.
Hinuon, magpabilin nila ang panagparis nila ni Lian Kent Basa ug sa playmaker nga si Henry Kristoffer Suico nga maoy epektibong kombinasyon sa opensa sa Ateneo.
Anaa pa man tuod sila sa Cloud 9 nga nagselebrar ning talagsaon nga Five-Peat, apan kinsay nasayod nga sunod tuig laing luna sa kasaysayan ang ila na usab nga malabni laing - ang Six-Peat - butang nga wala pay nakahimo sa tibuok nasod sa high school division.
"Mission is posible." Kini maoy laing hagit ni Rasmo ug sa Magis Eagles.