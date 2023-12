Migallen: Congrats, Magis Eagles; ang legasiya ni Bahay sa Ateneo

Three-peat. Kini maoy usa sa mga legasiya nga gibilin ni Jared Bahay sa Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles, ang grandslam champion sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) secondary basketball niadtong Biyernes, Disyembre 15, 2023.

Taliwala sa dakong hudlat sa University of the Visayas (UV) Green Lancers sa naghinapos nga bahin sa deciding Game 3 sa ilang finals series, gipakita sa Magis Eagles ang kalidad sa usa ka defending champion ug ilang napugnit ang 58-55 nga kadaugan nga maoy naghatag kanila sa ikapitong kampiyonato ning prestihisyusong inter-school league sa Sugbo.

Sayo’ng miarangkada ang Ateneo human kini nakaposte og 24-8 nga labaw ug gani giinat pa kini ngadto sa 27-8 sa pasugod sa second quarter.

Apan sa dihang mipabuto og 22-4 nga rally ang Baby Lancers, dinhi na mianino ang kakulba dala ang kahinam sa kombati nga gisaksihan sa mabagang dumadapig sa matag habig.

Nagpuli-puli og sakmit sa labaw ang duha ka koponan, apan sa dihang miiwag na ang kahayag, ang abiba sa Ateneo maoy milanog sulod sa coliseum.

Ug sa makausa pa, ang multi-awardee nga si Bahay maoy nahimong sentro sa atraksiyon. Siya ang misakmit sa most valuable player (MVP) award diin iyang gikasawo sa mythical five ang iyang kauban nga si Jelo Rota, Kent Castro (UV), Roderick Cambarihan (UV) ug Kyle Rueda (USJR).

Daghan na man tuod og titulo nga naangkon si Bahay, apan kini maoy pinakatam-is alang kaniya sanglit mao kini iyang bawnon sa pagtak-ang na unya niya sa college division didto sa Kaulohan.

Bisan pa sa kalidad nga iyang napakita, si Bahay mapahiubsanong miangkon nga daghan pa siya og angay nga kat-onon aron makatugbang siya sa kalidad sa mga college players sa Manila.

Sa nasayran, si Bahay nakakomiter na sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons didto sa Kaulohan alang sa University Athletics Association of the Philippines (UAAP).

Bisan pa man niini, mapasalamaton siya sa tibuok komunidad sa Ateneo nga miitsa og siyento por siyento nga suporta ngadto kanila ilabi na sa mga coachihg staff nga gipangulohan ni headcoach Rommel Rasmo nga maoy migiya kaniya.

Gawas kang Bahay, mawala usab sa Magis Eagles sila si Josh Go, RJ Dacalos, Xeenon Cuyos ug Nikolas Yu kinsa mogradwar na usab sa high school.

Hinuon, nagtuo si Rasmo nga daghan pang mga sumosulbong nga makatapak sa nabakantihan nga mga luna sa iyang team. Kini maoy laing panid nga naghagit kang Rasmo ug kaubanan sa umaabot pa nga katuigan.

Ngadto sa kinatibuk-ang puwersa sa SHS-Ateneo Magis Eagles, Congratulations!

Sa UV Baby Lancers ni coach Jun Pepito ug Ronald Bucao nga nakapakita og saktong kombati gikan pa sa sinugdanan, Congrats!... Better luck next time.