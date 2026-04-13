Migallen: Dagan sa Sugbo: Garbo ba o negusyo lang

Human sa taas nga panahon nga ang dakbayan sa Sugbo giila nga "Running Capital" sa nasod, morag naigo sa "cramp" ang garbo sa atong lokal nga mga runners.
Kini human niguwa ang aduna na karoy nag-ong-ong nga ordinansa kalabot sa giingong pagsaka sa permit fees alang sa mga fun run ug marathon nga ipahigayon sa siyudad.
Sa tinuod lang, dili basta-basta ang pag-organisar og lumba. Gikan sa marshal, hydration, medalya, hangtod sa pagpaniguro sa seguridad sa mga partisipante, dako na kini og gasto.
Apan kung pun-an pa gyud sa nagkataas nga bayranan sa permit gikan sa kagamhanan, kinsa man ang mag-antos? Walay lain kon dili ang mga runners - ang ordinaryong Sugboanon nga gusto lang unta magpapiskay sa panglawas.
Ang Epekto sa "Registration Fee"
Kon mosaka ang permit fee, mosaka sab ang registration fee. Kaniadto, ang 5K run mapalit pa nato sa presyo nga "student-friendly." Karon, morag kinahanglan na man nga tiguman para lang makakuha og singlet ug bib number. Kon magpadayon kini, ang mga fun run dili na mahimong "fun" alang sa masa, kon dili mahimo na lang kining "luxury" alang sa mga naay ikagasto.
Grassroots Development vs. Revenue Generation
Angay hinumdoman sa atong mga opisyal nga ang mga fun run ug marathon dili lang kini basta "events."
Kini mao usab ang pundasyon sa atong grassroots sports program. Dinhi makuha ang mga potensyal nga atleta nga morepresentar sa Sugbo sa nasudnong kompetisyon sama sa Palarong Pambansa.
Kon pitlokon nato ang mga organizer sa mahal nga fees, basin moabot ang adlaw nga wala na’y ganahan mo-organisar og lumba sa atong dapit. Basin adto na hinuon sila managan sa silingang mga lungsod ug dakbayan diin mas "friendly" ang palibot alang sa mga organizers.
Panawagan alang sa Balanse
Dili nato mabasol ang kagamhanan kon gusto silang mo-regulate ug mangolekta og saktong buhis alang sa pagmentinar sa kadalanan ug paglimpyo human sa lumba.
Apan unta, naay "win-win solution." Mahimo tingali nga hatagan og diskwento o insentibo ang mga lumba nga alang sa kawsa o charity, o kadtong mga lumba nga nag-promote gyud sa grassroots sports.
Ang Sugbo naila sa iyang kadasig sa paugnat sa kusog. Dili nato itugot nga ang madasigong dagan sa Sugboanon mapakgang lang tungod sa bug-at nga bayranan. Kay sa katapusan, ang tumong sa matag lumba mao man ang paghatag og kahimsog sa lawas—usa ka butang nga dili unta kinahanglan mahimong sobra ka mahal.