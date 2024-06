Migallen: Dallas gipatambok lang?

Opppsss... Nasukwahi ang pagtuo sa uban. Wa kapanilhig ang Boston Celtics sa Dallas Mavericks human kini masakera sa Game 5, 122-84.

Hinuon, pabilin silang naghupot sa dakong bintaha sa series, 3-1, ug nagkinahanglan na lang og usa ka daog aron ilang malangkat ang ika-18 nga kampiyonato sa Boston.

Ang 38-puntos nga gintang sa kadaugan sa Mavericks maoy ikatulong labing dako nga labaw sa kasaysayan sa NBA Finals.

Kon individual scores ang atong basehan, balansing ataki ang gihimo sa Dallas kay gawas nila ni Luka Doncic (29 pts.) ug Kyrie Irving (21 pts), halos tanang bench naka-score man pinangulohan sa 15 puntos ni Tim Hardaway Jr..

Wa man tuod moigo og tres si Doncic ning duwaa, apan ang iyang mga backup maoy namupo sa rainbow territory.

Unya ang ilang kaagresibo sa depensa maoy nakahatag og kalisod ug nakapakubol sa opensa sa Celtics.

Gumikan sa kadako na sa labaw, sa hinapos nga bahin sa third quarter gipagawas na sa Celtics ang ilang mga starters. Mao usab gilayon ang gibuhat sa Maverics aron makapahuway ang ilang mga star players ug malikay nga ma-injured.

Pero, mahimong unfair man tuod sa Dallas, daghan ang nagtuo nga wa mokombati og maayo ang Celtics niini kay posibling gusto kini nga adto mag-celebrate sa ilang korte.

Di man tuod masiguro ang duwa, apan mora og matataw man nga ang Celtics nakahibawo na sa patyanan sa Mavericks.

Karong Martes, dala ang 3-1 nga bintaha, ang Celtics mao na usab ang mo host sa Dallas sa TD Garden.

Kon maayo og record ang Dallas sa ilang road games sa playoffs, mas taas usab og winning percentage ang Boston diha sa ilang korte.

So, sa tinamban nga pangagpas, mahimong atong unongan ang giingon nga “gipatambok” lang.

Apan kon magpatugtug gani sa pansitan ang Boston sa Game 5 ug mabira pagbalik sa Dallas ang series ngadto sa ilang korte, kuyaw og ang momentum adto na hinuon motapon sa Mavericks.

“Yes, they can afford to lose Game 5, but they can’t avoid the danger of losing the momentum. “

Mao nga ang sunod duwa, maoy mahimong determining factor sa tsansa ug sa oportunidad sa Dallas. We’ll see...