Migallen: Dallas in Seven

Way kalahian ang dalan nga pagasubayon sa Dallas Mavericks sa ilang pagpakigsangka batok sa Boston Celtics sa NBA best-of-seven finals nga sugdan sa Hunyo 7 (Biyernes, oras sa Pilipinas) didto sa korte sa Boston.

Kon biya sila batok sa Minnesota Timberwolves sa Western Conference best-of-seven series, mao usab kini ang ilang masinati sa NBA Finals diin mosulod sila sa korte nga usa ka underdog.

Hinuon dili kini ikasurprisa tungod kay sagad sa mga nagsunod sa NBA atoa man mobase sa standings sa regular season.

Ang Celtics maoy unang milabni og lingkuranan sa playoffs dala ang record nga 64-18 sa regular season samtang ang Dallas hingutas nga milandig sa ikalimang puwesto sa West nga may 50-32 nga baraha.

Dugang pa gyud niini, mao nga ang Dallas wala gyud makadaug sa Boston sa ilang duha ka duwa sa regular season.

Ang Celtics yano ra usab nga mi-sweep sa Indiana Pacers, 4-0, sa Eastern Finals samtang ang Dallas miagi pa og 4-1 nga baraha batok sa Minnesota.

Kon tawo-por-tawo ang hisgutan, dunay gamayng bintaha ang Boston.

Kini tungod kay kon ang Dallas anaa mosandig sa ilang duha ka pointguard nga sila si Luka Doncic ug si Kyrie Irving, ang Boston aduna usay tulo ka mahait nga pisa sa ilang opensa.

Akong gitumbok sila si Jayson Tatum, Derrick White ug si Jaylen Brown. Kini wala pa mahisguti ang 7-2 nga si Kristaps Porzingis.

Apan mediyo nakabawi og gamay ang Dallas kon championship experience usab ang hisgutan.

Si Irving ikaupat na kini niyang taak sa finals ug naka-champion og kausa sa dihang kauban pa sila ni LeBron James sa Cleveland Cavaliers.

Ang ilang coach nga si Jason Kidd usa usab sa nakapa-champion sa Dallas niadtong 2011 diin gikauban niya niadtong panahona si Dirk Nowitzki.

Busa sa sinugarol nga pinulongan, limag-lima ang ilang tapad.

Sa playoffs, labaw na sa championship series, makasalig man tuod ta sa individual skills sa player, pero what matters most mao ang adjustment sa team ug ang pagpahaom sa sistema ug abilidad sa coach.

It’s going to be, the veteran Jason Kidd against the neophyte coach Joe Mazzulla of Boston.

Dallas in Seven...