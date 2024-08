Migallen: Four-point shot sa PBA, ug ang 24th Cesafi season

Bisan pa man og daghan ang wa kauyon, apan gipadayon gyud sa PBA ang pag-implementar niining four-point shot sa bag-ong gisugdan nga Governor's Cup.

Kon unsay epekto niini sa liga, kana maoy atong sutaonon pa. Nakahatag ba og kaayohan o nakatampo ba og kadasig sa mga PBA fans kining four-point shot.

Daghan ang nahibulong kon nganong kini may ilang nahunahunaan nga unta ang problema sa PBA mao man ang nagkagamay nga attendance sa matag duwa niini.

Sa niaging buwan, bisan tuod og sa makadiyot lang, atong nahinabi ang beteranong sports analyst sa nasod nga si Quinito Henson atol sa atong boxing coverage didto sa Tagbilaran City, Bohol.

Matod ni Henson nga ang katuyoan sa maong pag-implementar niini mao ang pagpanindot sa duwa diin napangagpasan nga mohugot ang depensa sa opposing team aron kalikayan ang four-point shot.

Unya kon maanad na unya ang atong mga player og itsa sa four-point area, buot pasabot nga mahinigo na unya ug makabintaha na unya kini sa mga international competitions.

Pero sa akong tan-aw mora man og way epekto. Kinsa mang coach nga mo design og depensa sa four-point area nga low percentage man na sa shooting average. Mas paboran nako ang high percentage nga dia sa ilawom nga bahin.

Hinuon, ingon ni Henson, nga kini usa lang ka pagtuon. Kon dili gani epektibo aw mahimo ra nilang wagtangon.

Pero kahibawo ba mo nga ang four-point shot sa PBA nakakuha og atensiyon sa ubang nasod ilabi na sa Amerika.

Gani nahisgutan na usab kini sa US. Hinuon way tino kon ila ba usab kining i-implementar.

Ang NBA naka-implementar na niini, apan dili sa regular tournament. Gihimo ra ni siyang usa ka kalingawan sa All-Star matches ug sa women's skills competition.

Siguro, tan-aw sa NBA nga dili ni makapanindot sa regular tournament hinungdan nga wa gyud ni nila giimplementar.

Sa gikaingon ko na, ato lang ning tan-awon ug paabuton kon unsa gyu'y epekto niini.

○ ○ ○

Dinhi sa Sugbo, sa Septiyembre 21, 2024 na man diay sugdan ang Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi).

Sa gihapon, sa Cebu Coliseum ang opening day ug labing siguro anha gihapon ang mga regular game.

Sama sa PBA, kining Cesafi naproblema sab sa ilang attendance ilabi na sa elimination round bisan og duna na unta ni siyay captive audience nga mao ang mga estudyante.

Dako ning hagit karon sa mga nagpadagan sa maong liga ang pagpabalik sa crowd sa Cesafi.

Usa sa mga solusyon nga atong nakita mao ang pagpakunhod sa presyo sa entrance fee. Kay estudyante man unta gyud ang captive audience so dapat ang presyo sa entrance fee pang-estudyante sab.

Ang importante nga makuha ang ilang interest sa mga duwa ug sa team nga ilang gilabanan. Kon makahagdaw na unya og daghang mga manan-aw, hayag ang posibilidad nga maka-attract ug maka generate kini og mga sponsor.

Dugaydugay na unta ni nga sugyot apan mora man og hangtod karon wala ni mahatagi og pagsuway.

Why not now, Commissioner Felix Tiukinhuy? Let's do it.