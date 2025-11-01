Migallen: Game fixing batok Casimero layo ra sa tinuod

Dili bag-o alang ni John Riel Casimero nga masentro sa kontrobersiya ilabi na naglakip sa iyang boxing career.
Kaniadto pa nga ang iyang pangalan perming magbansiwag sa mga balita sa radyo, telebisyon, ug pamantalaan gumikan sa mga makapaukyab nga panghitabo - negatibo man o positibo.
Taodtaod na man gyud tang nagsunod ning karera ni Casimero, kon wa ko masayop, kadtong gubot pa sa lukot niyang away didto sa Argentina nga gihamok og usa ka riot sa mga local fans sa dihang iyang gi-knockout ang kontra atol sa ilang International Boxing Federation (IBF) Interim junior title fight niadtong 2012.
Ang beterano ug proven na nga boxing trainer nga si Christopher “Pingping” Tepora ug promoter/manager Sammy “Don King” Gelloani mao pay nag-ugmad ni Casimero niadtong panahona.
Tiaw mo bay gipamunalan sila og lingkurana sa mga fans ni Luis Alberto Lazarte, ang kontra ni Casimero nga iyang gipaundang sa 10th round. Si Casimero uban ni Tepora didto pasok sa ilawom sa ring.
Gumikan niini, ang Philippine Government mipasaka og diplomatic protest sa Argentina ug tuod man ang IBF mi-issue ug lifetime ban ni Lazarte kinsa nanghulga usab sa referee.
Ang ubang kontrobersiya nga mihamok ni Casimero naglakip sa iyang weight management issues nga permi siyang ma-overwieght.
Sa 2014, natangtangan siya sa iyang IBF light flyweight title gumikan na nasubra ang iyang timbang og five pounds sa ilang weight limit.
Niadtong Oktubre 2024 gisuspenso usab siya og usa ka tuig sa Japan Boxing Commission tungod kay kaduha gyud siya mag overweight sa ilang non-title fight ni Saul Sanchez.
Sa tuig 2022 gikuhaan usab siya og titulo sa World Boxing Organization (WBO) tungod kay napakyas siya sa pagdepensa niini batok sa mandatory challenger nga si Paul Butler.
Una niadtong 2021 nakanselar ang ilang away kay si Casimero na hospital human kini matapti og gastritis.
Ikaduha, ang British Boxing Board of Control mi-ban ug wala na mopaaway kaniya tungod kay migamit kini sa sauna sa pagpa-reduce sa iyang timbang - butang nga gidili diay ubos sa ilang lagda.
Gawas sa mga boxing issues, pipila usab ka mga legal ug personal issues ang naatubang ni Casimero.
Kadtong gireklamo siya og sexual abuse and acts of lasiciviousness tuig 2022, diin gipasanginlan siyang nanghinol sa usa ka menor de edad nga babaye. Pero, matod pa, kini nahitabo sa 2021 pa. Hinuon hugot kining gipanghimakak sa kampo ni Casimero.
Kadtong ilang mainiton nga binayloay sa masakit nga pulong batok sa kampo ni Filipino boxing champion Nonito Donaire Jr. nga maoy hinungdan nga wala madayon ang ilang away.
Kining atong gihisgutan maoy pipila lang ka mga kontrobersiya nga wala makadulot sa boxing career ni Casimero.
Ug karon gialegahan na usab siya og game fixing sa iyang away batok ni Kyonosuke Kameda sa niaging semana.
Ka lisod tuohan. Bisan unsaon nato pagbalikbalik og tan-aw sa away, way bisan usa ka porsiyento nga makaingon ka nga dunay game fixing.
Si Casimero maoy agresibo ug ang hapon maoy nagsigi og dagan dagan. Unya yano ra siyang alegahan og game fixing ug posibling matangtangan sa lisensiya?
Tungod lang ba sa pag-issue og statement sa iyang igsuon nga si Jason Casimero kinsa maklaro nga igo lang nagpalagot sa ilang mga bashers?
Kanus-a lang mahitabo nga ang pagpalagot sa mga bashers mahimo na diayng basehan aron makuhaan og panginabuhi ang usa ka atleta nga naghatag og dungog sa nasod?
Apan dako akong pagsalig sa Games and Amusement Board (GAB) ubos sa liderato ni Atty. Francisco Rivera kinsa usa usab ka Bisaya ug ako sayod nga sila nakahibawo sa tinud-anay sa maong reklamo.
Layo ra sa tinuod ang pasangil. Mas motuo pa ko nga sa pagsulod ni Casimero sa natad sa pamoksing, ang kontrobersiya nahimo nang kabahin sa iyang karera.