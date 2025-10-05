Migallen: Goodluck Cebu Greats; Bangon Cebu!

Wa man tuod mahasubay sa ilang plano, apan sa gihapon nakab-ot sa Cebu Greats ang ilang tumong ug tuyo.
Sa uwahing upat nila ka duwa, ug nahiluna sa ikanapulo nga puwesto, target sa Cebu Greats nga bisan makadaog lang sila og at least duha niini, hayaghayag na ang ilang paglaom nga makakuha og lingkuranan alang sa play-in slot.
Apan sa kalit lang daw og sa nitidlom ang ilang paglaom kay sa nahabiling upat ka duwa, usa ra may ilang nadag-an hinungdan nahagtak sila sa ika-onse nga puwesto.
Technically out na gyud unta sila kay ang ikapito ngadto sa ikanapulo nga luna ra man ang mo-qualify sa play-in stage ug maoy magtinaktakay.
Pero, blessing in disguise alang sa Cebu Greats, kay ang higpit nilang karibal nga mao ang Sarangani Marlins ug Muntinlupa Cagers pulos man nangapildi sa ilang mga uwahing duwa.
Tungod sa ilang kapildihan, ang duha nius-os sa sa South Divison standing ug mas niubos pa hinuon sila sa Cebu Greats kinsa virtually maoy nakabenipisyo.
Kini maoy wa makita sa uban. pero sa habig sa Cebu Greats, ilabi na gyud ang team manager nga si Jhon Santos mitug-an diri kanato nga daw og sila na lang ang nakakita sa gamay nilang paglaom.
Mao nga ilang gihulat ang resulta sa katapusang mga duwa sa Sarangani Marlins. Tuod man, sa dihang nangapildi ang Sarangani sa ilang mga uwahing duwa niulpot sa tumang kalipay ang Cebu Greats kay sila man ang nadala.
Mao toy giingon nga second chance na nila ang pagsulod sa playoff kay out of control man nila ang pag-qualify sa play-in.
Tuod man ilang ikakontra og balik ang Davao sa knockout match sa play-in stage.
Kon kahinumdoman, ang Davao mipildi sa Cebu Greats sa elimination round.
Pipila ka adlaw before sa ilang rematch, ang headcoach nga si Junthy Valenzuela mihinugilon kanako nga dako ang ilang chance nga mapildi ang Davao sa ilang rematch.
Unang rason ni Junthy mao nga healthy na ang ilang team kay niadtong una nilang duwa wala man si JR Quinahan, Brylle Ivan Mecca ug si Mac Tallo.
Ikaduha, dugang ni Valenzuela, gusto sa team nga mobawos sa Davao ug labaw sa tanan gutom ug interesado gyud ang mga bata nga makasulod sa playoffs.
Nihaom ang panagna ni Valenzuela bisan tuod og wala siya maka coach batok sa Davao niadtong Sabado gumikan sa linog nga miigo sa Bogo City, ang lugar nga iyang natawhan.
Gawas sa panagna ni Valenzuela, si Santos ug Jhon Quinahan pulos mibutyag nga ang nakapasamot og kaikag sa Cebu Greats batok sa Davao mao ang dakong nahitabong linog sa Cebu niadtong Septiyembre 30.
Nagsilbi kining dakong hagit kanila, ug mao nga sa interview "ilang gisyagit ang "Bangon Cebu!!!."
Pero alang sa team, ang ilang kadaugan batok sa Davao dili pa igo iselebrar tungod kay anaa pa silay laing knockout match karong gabii, Lunes, Oktubre 6 batok sa host Mindoro Tamaraws.
"Amo ni gihalad ang among mga duwa para sa Cebu, ug ilabi na sa naapektohan sa linog. At least maka hatag mi gamay nga kalipay nila pinaagi sa daug. Ihatag na namo ang tanan nga makaya namo. It's a do-or-die game. Wala nay ugma…PARA SA CEBU (pray emoji)," pagdeklarar ni Quinahan samtang nagpreparar sila batok sa Mindoro.
"Wala pami ga celebrate kay naa pami isa ka duwa, another knock out game para makasulod sa playoffs."
So Goodluck, Cebu Greats! Bangon Cebu.