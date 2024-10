Migallen: Goodluck, Gerwin

Human sa hataas nga pagpangandam, nia­bot na gyud ang ad­law nga gikahinaman.

Gitumbok mao ang away ni Filipino world boxing prospect Gerwin "The Gladiator" Asilo sa PMI Bohol Boxing Stable kinsa mosuway sa katakos ni Tenship Nasukawa alang sa bakanting WBO Asia-Pacific Bantamweight title ugmang adlaw (Oktubre 14) sa Ariake Arena sa Tokyo, Japan.

Dili man tuod kini world title fight, sama sa mga headline bouts ning maong promotion, apan di usab nato masalikway ang kadako sa impact sa maong pa­nagsangka nga mahimong ikatugbang o molabaw pa world championship match.

Kini gumikan kay ang kasikat ni Nasukawa didto sa Japan ikatandi man usab sa mga sikat nga world boxing champion.

Mao bitaw nga nakaaway ni siya ni boxing superstar Floyd Mayweather Jr. niadtong 2018 bi­san tuod og lupig siya sa tapad, tungod sa iyang ka popular.

Si Nasukawa bag-o lang sa natad sa pamoksing, apan nakakulit kini og dakong pangalan sa kickboxing ug sa mixed martial arts.

Sa kickboxing, siya adunay 42 ka daog, walay pildi ug 28 niini iyang gipang-knockout.

Halos tanang mga inila ug sikat nga mga kickboxers sa Thailand ug Japan iya nang gipangpildi.

Sa nag-edad pa siya og 12 anyos, ang International Boxing Hall of Fame promoter nga si Akihiko Honda sa Teiken Promotions miagni na kaniya sa pagsulod sa boxing apan niadtong panahona gipalabi pa niini ang kickboxing.

Ug niadto lang 2023, ang 25 anyos nga Nasugawa nakahukom nga mosulod sa pagka professional boxer.

Sa pro boxing, si Nasugawa undefeated sa iyang upat ka away diin duha niini iyang gipaundang. Ug ugmang adlawa, si Asilo maoy ikalima niyang makontra.

Ang nahisgutan sa unahan, maoy unang rason kon nganong naikag ug gibatig kahinam si Asilo sa iyang away batok ni Nasukawa.

Iyang natimahoan kon unsa ka sikat ang iyang kontra nga maoy naghatag kaniya og kahigayonan nga makakulit og dakong pangalan sa world boxing scene.

Undefeated usab si Asilo sa iyang siyam ka pro fights, apan ang iyang away ugma batok ni Nasukawa maoy magsilbing sukod kon andam na ba siya sa dagko pang away lakip na unya niini ang mga world title fights.

Kini maoy dakong oportunidad ug dakong chance sa Bol-a­non fighter sa pagpasulbong ug pagpasubang sa iyang karera.

Kon buligan sa Kahitas-an nga molampos sa iyang tahas, there's no other way but up ang padulngan ni Asilo. Magpusotpusot na unya ang mga tanyag nga iyang madawat alang sa mga big fight, butang nga maoy damgo sa usa ka boxer.

Goodluck, Gerwin. We're always behind you.