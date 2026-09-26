Migallen: Gov's Cup sugdan na

Human sa unom ka tuig nga paghulat ug pagpakahilom, masumpayan na ang naputol nga sugilanon sa kompetisyon tali sa mga lungsod ug siyudad pinaagi sa pag-abli sa Cebu Governor’s Cup 18-Under Basketball Tournament karong adlawa, Domingo, Septiyembre 27, 2026 diha sa Mandaue City Sports and Cultural Complex.
Ang maong torneyo, nga gipasiugdahan sa Cebu Provincial Government ug sa Cebu Provincial Sports Commission (CPSC), dili lang usa ka basta-basta nga tournament kon dili aduna usab kini dakong katuyoan.
Para sa atong mga batan-on sa probinsya, kini ang ilang "Promised Land," ang dako nga entablado diin ang usa ka kabus apan matalentong batan-on gikan sa amihanan hangtod sa habagatan pwedeng madiskobrehan ug mausab ang kinabuhi.
Dili usab basta-basta ang gidak-on sa torneyo sanglit salmotan kini sa 44 ka mga Local Government Units (LGUs). Pila ka gatos ka mga batan-ong Bisdak ang mahatagan og higayon nga maipakita ang ilang abilidad sulod sa korte.
Aron dili maglisod sa biyahe ang mga koponan, gibahin kini sa walo ka grupo (4 sa North, 4 sa South). Usa sa mga nindot nga innovation mao ang Pocket Tournament sa North Group D, diin ang mga isla nga lungsod sama sa Bantayan, Santa Fe, Madridejos, ug San Francisco adto mismo magsangka sa Isla sa Bantayan.
Ang tanang dula gidumala sa opisyal nga mga referee sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP Zone 8 / VisTech).
Gawas sa mga tropeyo, dagkong ganting salapi ang nagpaabot sa mga mananaog, diin ang makampiyon makabulsa og P500,000, 1st runner-up, P250,000,
P2nd Runner-Up: P100,000 ug 3rd Runner-Up: P50,000
Di nato ikalimod nga sa nangaging Governor's Cup daghang kinabuhi sa mga grassroots players ang nausab. Pila na ang nadiskobrehan ug nahatagan og varsity scholarship sa CESAFI (Cebu) ug sa UAAP/NCAA (Manila) ang nagsugod sa pagkaplag og player dinhi sa torneyo sa lalawigan? Daghan kaayo.
Gawas sa oportunidad sa eskwela ug career sa basketball, usa usab kini ka paagi aron malayo ang atong batan-on sa dautang mga bisyo sama sa illegal drugs.
Kon busy ang batan-on sa training ug pagrepresentar sa iyang lungsod, magpabilin silang disiplinado ug adunay direksyon ang kinabuhi.
Mao nga angayan lang nga suportahan ug abibahan nato ang atong mga lungsod. Magkita-kita kita sa Mandaue Coliseum ug sa nagkadaiyang mga gym sa amihanan ug habagatan sa Sugbo.