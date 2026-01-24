Migallen: Grassroots program sa 7th District

Atong gihangop kining grassroots program sa sports nga gilusad karon sa habagatang bahin sa Probinsiya sa Sugbo.
Ang buot nakong ipasabot kining umaabot nga Calderon Cup 21-under basketball tournament nga gipasiugdahan gyud mismo ni 7th District Representative Patsy Calderon nga sugdan sa Marso 21.
Ang tanang walo ka mga lungsod nga nahisakop sa Ikapitong Distrito nagpanikad na nga mopakita og aksiyon sa maong kompetisyon kansang katuyoan mao ang paghatag og exposure sa mga probinsyanong atleta ug pagkaplag og mga bag-ong talento nga mahimo niyang gabayan sa edukasyon.
Ang 7th District gilangkuban sa mga lungsod sa Dumanjug, Ronda, Alcantara, Moalboal, Badian, Alegria, Malabuyoc ug Ginatillan.
Kining maong programa maghatag og dakong oportunidad sa mga kabatan-onan sa maong distrito kinsa nangandoy apan nahikawan nga makaduwa og dako-dagkong lega sama sa Cesafi, UAAP ug NCAA.
Pipila ka mga coaches sa mga eskuwelahan sa Dakbayan sa Sugbo ang nakuryuso na karon niini ug hayan nga usa kini sa mga lega diin sila makapang recruit og mga players ilabi na kay makita ang mga duwa niini pinaagi sa live stream.
Si Atty. Ramil Abing, sinaligan ni Cong. Calderon ning maong kalihukan, nibutyag nga himuon na kining tinuig nga kompetisyon sa nahisgutang distrito.
Ang nakanindot kay dili lang sa basketball kon dili apil na usab ang volleyball, football, tennis ug uban pang mga sporting events.
So, kon kaniadto semi commercial o open ang kategorya sa mga lega, karon aduna na tay lega nga moigo gyud sa grassroots level.
Goodluck, 7th District, Salamat Congresswoman Patsy Calderon.