Migallen: Jerusalem-Collazo fight gisundot ni Gibbons?

Sakit man tuod ning palaumon ta apan dili diay mahinayon ang atong gilauman.
Pero sa positibong bahin, naghatag kini og dakong leksiyon nga mahimo sab natong gabayan sa umaabot damlag.
Mao kini ang nahitabo ni WBC minimumweight world champion Melvin Jerusalem, ang usa sa duha ka kasamtang world boxing champion sa Pilipinas.
Sa pagtuo nga nagsubay sila sa saktong proseso aron matigayon ang ilang tinguha nga rematch ug unification bout batok sa Puerto Rican WBA ug WBO world champion nga si Oscar Collazo, gihimo nila ang tanang preparasyon.
Halos nahingpit na ang kasabutan sa matag habig nga gani aduna nay pasiunang pinirmahay sa kontrata.
Lakip sa preparasyon mao ang advance nga paggasto sa kampo ni Jerusalem alang sa ilang biyahe, pagpamalit og tiket ug labing seguro ang pagpa-reserve og hotel sa US.
Tuyo sa Team ni Jerusalem nga mosayo sila didto sa US aron pag-anadanad sa klima.
Apan unsa bang pagkaunsaa nga usa ka adlaw sa dili pa sila mobiyahe padulong sa US, nakadawat sila og notisya nga dili madayon ang ilang away nga nakapakurat nila.
Worst, kay naa na diay laing ikontra si Collazo. Murag nasud-ipan ang kampo ni Jerusalem sa maong balita.
Mura og dunay nagsundot sa promoter nga dili ipadayon ang unification fight. Managlahing rason nga lisod tuohan ang gipabuhagay sa promoter.
Una. Matod pa nga dili kuno ka-afford sa offer ang promoter nga mao ang Golden Boy Promotons ni Oscar dela Hoya. (Wa matino kon pila gyud ang ilang offer).
Apan sa atong pagpakighinabi ni Jerusalem sila man sa Golden Boy diay ang naghatag sa kontrata.
"Di daw sila ka-afford sa offer. Pero sila man ang naghatag sa kontrata nga mao na ang premyo. Unya kalit lang na gi-cancelled," matod pa ni Jerusalem.
Ingon ni Jerusalem nga way refund sa mga nagasto sa ilang team.
"Iyaha reason nga wala daw ka-renew ang DAZN. Unya ni-okay na unta mi. June or July na lang. Unya pagpila ka adlaw kalit ra naay kontra lahi. Suko kaayo ang kampo namo ngano gaingon ana sila sa amoa," dugang ni Jerusalem.
Ang DAZN maoy katambayayong sa Golden Boy Promotions.
Sa miaging buwan, ako nahinumdom nga nigawas sa social media nga ang laing Pinoy world champion nga si Pedro Taduran maoy makontra ni Collazo.
Sa nasayran nga si Sean Gibbons mao ang nag-negotiate niini. Si Gibbons mao ang promoter o representative ni Taduran.
Pero sa dihang akong gikahinabi si Michael Domingo, trainer ni Jerusalem, matod niya nga dili kuno ni tinuod kay ang iyang kampo adunay sekretong negosasyon ngadto mismo sa kampo ni Collazo nga si Jerusalem maoy makontra.
Tuod man wa gyud madayon ang Collazo-Taduran fight ug nitumaw gyud ang Collazo-Jerusalem unification bout.
Sa dihang gi-post ni Jerusalem sa social media ang iyang kasagmuyo nga wa mahinayon ang ilang away, wa kapugong si Gibbons sa iyang gibati ug iyang gi-bash ang Filipino fighter.
Pasumbingay pa ni Gibbons nga iya kunong naingnan kaniadto si Jerusalem nga dili mahinayon ang ilang away ni Collazo.
Kini si Gibbons, sinaligan ni Manny Pacquiao sa MP Promotions. Daghan nang Pinoy fighters ang nangreklamo sa dinad-an niini.
Lakip sa reklamohan mao ning mga financial dealings sa mga boxer.
Bisan gani si Johnriel Casimiero, kon wa ko masayop, nabiktima niini. Nahinumdom mo nga iyang gikasohan si Casimero sa dihang padulong na kining mobiya sa ilang teritoryo.
Suod sab ni siya og mga dagkong promoter sa Estados Unidos.
Dili kaha usa ni si Gibbons nga nimaniubra nga dili madayon ang unification bout ni Jerusalem ug Collazo kay gusto niya nga ang iyang batos nga si Taduran maoy iparang?
Ka salikwaot paminawon.