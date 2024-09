Migallen: Jimenez, ang bag-ong Cebuano boxing prospect

Pakyas man tuod sa iyang tinguha nga malangkat ang regular title sa Orient and Pacific Boxing Federation (OPBF) mini-fly division, apan tungod sa iyang gipakita hinayhinay na karong nakakulit og pangalan sa international boxing scene si John Kevien “JK” Jimenez sa Chao Sy Boxing Stable.

Daghan ang wa magdahom nga ingon ato ba diay ang mapakita sa 20-anyos ug low-profile nga Jimenez sa iyang away niadtong Septiyembre 25 didto sa Tokyo, Japan batok sa knockout artist nga si Takeshi Ishii.

Napildi siya pinaagi sa unanimous decision sa usa ka duwa nga tungod sa aksiyon. Bisan gani ang kampo ni Ishii nagtuo nga ilang yanong ma-knockout si Jimenez sa maong away, sama sa nangagi nilang mga kontra, pero ang resulta niagi una sila og makutas nga dalan una pa nila maangkon ang kadaugan.

Si Ishii misaka sa ring nga may 8-1 nga baraha, pito niini iyang gipang knockout samtang si Jimenez misulong sa Japan nga bitbit ang limpiyong 8-0 nga record ug tulo ka knockouts.

So kon knockout percentage ang basehan, layo ra kaayo si Jimenez sa power ni Ishii, mao nga daghan ang nanglantaw nga sama sa ubang mga Pinoy nga moaway sa Japan, mokamang dayon sa kanbas kon maigo sa tiyan.

Mao nga sa unang round pa lang, ang tiyan ni Jimenez mao dayon ang girumbo ni Ishii, pero nabali ang sitwasyon kay naunhan man ni Jimenez ang hapon og kaigo sa tiyan nga nisagunto og maayo.

Maklaro nga gisakitan kini hinungdan nga mediyo nausab ang inawayan niini. Hinuon, nagpabilin nga hinumbag gihapon ang hapon.

Human sa away, matod pa sa manager ni Jimenez nga si Chao Sy, gipakpakan ug gidayeg ang Sugboanong fighter sa pipila ka mga boxing enthusiasts sa Japan nga naglakip sa boxing expert ug respetado nga si Joe Koizumi.

Nagtuo si Sy nga tungod sa ilang nakita, daghan na unyang mga Japanese promoter ang ma-enganyo sa pagtanyag ni Jimenez og mga away didto sa Japan. Misaksi usab sa maong away ang Japanese superstar nga si Naoya Inoue.

Pero dunay gikatingad-an si Sy nga nakapabaton kaniya og pagduda. Ilang gikasurprisa kon nganong walay urine test nga gihimo before ug after sa duwa. Samtang mineral water sulod sa plastic bottle ang ilang gigamit, ang sa kang Ishii ang bottled water giputos og panapton nga dili mailhan kon ang sulod tubig or energy drink ba.

Makapaduda tungod kay sa dihang naantimano og kaigo si Ishii sa tiyan, dali ra kaayo kining naka recover.

Dunay nisugyot ni Sy nga mo-file og protest kon nganong walay gihimong urine test nga unta required man ni sa boxers sa di pa ang away.

Pero gisalikway ni Sy ang maong sugyot. Nag-usik lang ni sa panahon tungod kay for sure dili man gyud gihapon ni maaksiyonan sa Japan Boxing Commission (JBC).

Anaa karon sa alimpatakan ni Sy nga hatagan pa og daghang international fights si Jimenez alang sa iyang exposure. Dugang mga away sa Japan ug posibling paawayon usab kini niya og regional title fight sa laing boxing bodies sama sa World Boxing Organization (WBO).

Good decision, Sir Chao and keep up the good work JK.