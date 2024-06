Migallen: Kalahian sa LeBron-Bronny James, Jawo-Dodot Jaworski

Dili surprisa alang kanako kining pagkauban ni LeBron ug Broony James sa Los Angeles Lakers sa umaabot nga season sa NBA.

Kini tungod kay kaniadto pa man ning balitaa gihugonhugon nga mao gyuy mahitabo.

Sa tinguha nga magiyahan ang iyang anak, maklaro man nga gi-package deal ni LeBron si Bronny aron kini makataak sa NBA.

Kay kon abilidad ang basehan, wa man makapakita si Bronny og igong labok nga makapaagni sa mga team sa NBA.

Tiaw mo bay diha ra siya makuha sa Lakers sa second round unya sa ika-55 pa gyud nga luna.

Buot pasabot nga way nakita nga potensiyal ang ubang mga team kang Bronny.

Pero sa tanang aplikante sa 2024-25 NBA Draft siya ang mikawat sa atensiyon sa kadaghanan gumikan kay siya ang pinaka famous.

Kini dili tungod sa iyang abilidad kon dili tungod kay naduhigan siya sa kasikat sa iyang amahan.

Ug tuod man, sa ilang pagka kauban sa Lakers nakulit ang kasaysayan. Sila ang unang father-and-son sa NBA.

For sure, ang sunod atangan sa kinabag-an mao ang unang duwa sa Lakers sa umaabot nga season.

Magamit gyud kaha si Bronny sa Lakers uban sa iyang amahan? Remain to be seen.

Nahitabo na kini sa Pilipinas kaniadto. Pero dunay gamayng kalahian.

Sa 1995 PBA Drafting, gikuha ni Ginebra San Miguel playing-coach Robert Jaworski ang iyang anak nga si Dodot Jaworski, produkto sa Ateneo Blue Eagles.

Sila ang unang father-and-son sa kasaysayan sa basketball sa tibuok kalibutan.

Pero bisan tuod og kauban sila sa usa ka team, wa gyud mahitabo nga nagkadungan sila og sulod sa korte.

Niadtong panahona, si Jaworski nag-concentrate na sa iyang pagka coach tungod sa iyang edad.

Bisan pa sa hugyaw sa mga tawo nga magdungan sila og sulod, wala gyud kini buhata ni Jawo sa tulo ka tuig nilang panagkauban.

Mao ni nakalahi sa kang LeBron ug kang Bronny kay magkadungan man gyud sila og duwa sulod sa korte.

Posibling sila ra usab ang magpasahay. Just kidding.

○ ○ ○

By the way, unsa kahay nasulod sa utok atong coach sa McJay Team sa lega didto sa Cagdianoa, Dinagat Island nga mora na man hinuon og namersonal.

Iya na man nga gi bully o gibiay-biay si coach Chelito Caro sa CM Farm nga nipadayag sa iyang reklamo sa tawag sa referee.

Niduol siya samtang naglantugi ang duha ug mimando nga ipa-technical kay nanulisok kuno sa referee.

Apan ang sakit kaayo paminawon nga nakapaisa sa kilay sa kadaghanan mao ang iyang gibuhian nga pulong nga below-the-belt na kaayo kay iya man nga gitamay ang pisikal nga kakulangan ni Caro.

Iyang gi-discriminate ang kahimtang sa nailang Panalay King coach.

Dinhi niulbo ang kaspa sa nauwahi ug gusto kining moataki ngadto sa maong coach.

Maayo na lang kay dunay miuwang pinangulohan sa bigman nga si Tansiyong Bongansiso.

Pastilan. Ning ingon aning klase sa tawo nga kusog mobiay-biay sa iyang isig kaingon, alang nako, way luna sa natad sa paugnat sa kusog.

Ambot og nakaamgo ba kaha siya sa iyang dakong kasaypanan.

Keep up the good work, coach Caro. God knows nga daghan na kag natabangan.