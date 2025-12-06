Migallen: Kasikas sa Cesafi

Pastilan. Sa makausa pa mitumaw na usab kining kasikas sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi).
Dili halayo ang posibilidad nga adunay kalangay nga mahitabo sa pagtapos sa basketball event sa high school division.
Kini gumikan kay ni-apelar ang University of Cebu Lapulapu/Mandaue Campus ngadto sa Cesafi board kalabot sa desisyon ni commissioner Felix Tiukinhoy Jr. nga i-forfeit ang pila ka daog nga nakaduwa si Noe Lingoste.
Kini man gud si Noe Lingoste gitaktak sa UCLM niadtong Nobiyembre 17, human mahibaw-i nga niduwa kini og laing liga niadtong Nobiyembre 2 didto sa ila sa probinsiya sa Ilo-ilo samtang aduna pay tournament ang Cesafi.
Ubos sa balaod sa Cesafi, ang student-athlete gidid-an sa pagduwa og laing liga kon aduna pa kini nagpadayong tournament.
Nalatid usab sa lagda nga silotan ang player ug team kon makahimo sa maong salaod.
Usa sa mga silot mao ang pag forfeit sa mga duwa nga nakaduwa ang player nga nakahimo sa salaod.
Apan daw og dili kombinsido sa kalit nga desisyon ang kampo sa UCLM.
Alang kanila unfair ang maong desisyon sanglit wala may violation nga nahimo ang team.
"Human maka-violate si Lingoste, wala na man siya namo paduwaa. In fact, kami pa mismo ang nipahibawo nila ni Danny Duran (deputy commissioner) nga amo nang gitaktak si Lingosten kay niduwa ni og laing liga nianang Nob. 2," matod pa ni UCLM head coach Calib Gawangon.
"In good faith ang amo. kay wa man mi violation nga nahimo. Ang player ra man. So, amo ning i-apelar," dugang ni coach Calib.
Dunay punto kining pag-apelar sa UCLM kay dili lalim ang grabing kahago ug pagwadwad sa ubang mga player ug sa team sa kinatibuk-an, unya gub-on lang sa usa nila ka kauban.
Pero di sab ta ka basol sa ubang mga teams nga mireklamo kay nibase ra man pud sila sa nalatid sa lagda.
Hinuon, kon unsay desisyon sa board, way mahimo ang UCLM sa ilang pag-apelar gawas sa pagdawat na lang sa hukom.
Kining nahitabo karon magsilbing wake up call sa Cesafi.
Ilang i-review ang mga provisions ug usbon ang angay nga usbon.
Labaw sa tanan, kon duna man gani motumaw nga problema nga sama sa ingon ani, hatagan gilayon og pagtagad aron mahatagan sa sayong solusyon.
Tiaw mo bay, nigawas ang issue niadto pang Nobiyembre 17, (ang UCLM pa ang boluntaryong nipahibawo sa committe ug sila pud ang nag-post sa social media,) unya kagahapon pa ang Cesafi mopagawas sa ilang desisyon? Kapin sa buwan gikan naka violate si Lingosten.
Mahibaw-an karong adlawa, Domingo, Disyembre 7 kon unsay makab-ot nga desisyon sa board.
Gikatakda sab nga sugdan sa alas 12:30 sa udto ang semifinals karon sab adlawa.
We'll see....