Migallen: Kontrobersiya, kitalagaman ug kasaysayan sa 25th Cesafi

Pagkulit og kasaysayan, kontrobersiya, paghamok sa kalamidad, ug kalampusan maoy nidayandayan sa local basketball scene sa Sugbo sa tuig 2025.
Kini taliwala sa mga pagsuway nga nihasmag sa palibot nga naghatag og dakong hudlat sa kinatibuk-an.
Ang Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) maoy nahimong sentro sa atraksiyon ug kontobersiya bisan pa man sa kasaulogan sa ika-25 anibersaryo sa liga nga natukod niadtong tuig 2000, hulip sa nabungkag nga Cebu Amateur Athletic Association (CAAA).
Isip kabahin sa anibersaryo, ang Cesafi, ang premier basketball inter-school league sa Sugbo, nipahigayon sa makasaysayon nga Cesafi Alumni All-Star match tali sa higpit nga managkaribal nga mao ang University of the Visayas (UV) Green Lancers ug University of Cebu (UC) Webmasters nga nakapaikag sa basketball fans sa Sugbo sa Septiyemnbre 10.
Mga Sugboanon o Cebu-based players kansang kagikan masubay sa nahisgutang duha ka unibersidad lakip na kadtong mga nakakulit og pangalan sa mga dagkong liga sa nasod ang nipakita og aksiyon sa maong exhibition games taliwala sa kagip-it sa ilang panahon.
Kini sama sa PBA superstar ug 9-time MVP awardee June Mar Fajardo, uban sa beteranong guard Brian Heruela, Paul Desiderio, JR Quinahan, MPBL stars Emman Calo, ug uban pa.
Ang presensiya sab sa giilang Cebuano hotshot sa PBA nga si Dondon Hontiveros nakapadugang og interest sa duwa nga nakahatag og saktong lingaw sa mga local basketball aficionados.
Ang three-point shot ni Desiderio sa himatyong segundos nga nipadaog sa UV Alumni Green Lancers maoy nipalanog sa abiba sa mga dumadapig sulod sa gibag-ong Cebu Coliseum
Kadto maoy unang higayon nga naugmad ang maong kalihukan nga gihangop sa kadaghanan.
Gumikan sa maong kalampusan, gitun-an karon sa mga kadagkuan ang tinuig o matag lima ka tuig nga pagpahigayon sa nahisgutang UV-UC Alumni All Star game.
Gawas sa maong exhibition match, nitadlas usab sa mga nag-unang kadalanan ang Cesafi 25th Anniversary fun run nga gisalmutan sa kapin o kulang 3,000 ka mga estudyante sa mga Cesafi school members sa Septiyembre 9.
Natigayon usab ang dance competition nga nagdugang og lamas sa silver anniversary celebration, upat ka adlaw sa wala pa opisyal nga giablihan ang 25th Season sa basketball tournament.
Taliwala sa hapsay ug han-ay nga pagpadagan, gihamok og kalangay ang kompetisyon human niigo ang linog nga may magnitude nga 6.9 didto sa Bogo City niadtong Septiyembre 30.
Kini nakaapekto usab sa ubang mga dapit sa Sugbo lakip na ang Cebu City. Gumikan niini, napugos ang Cesafi sa temporaryong paghunong sa tanang mga events.
Tuod man, pipila ka adlaw ang nakalabay human nibalik ang aksiyon sa Cesafi, laing bangis nga katalagman ang nihapak sa Sugbo.
Ning higayona, ang Bagyong Tino nga nibanlas sa pipila ka mga balay ug nikalas og liboan ka mga kinabhuhi mao na usab ang nipahunong sa kompetisyon.
Sentro sa tibuok katilingban ang pagtabang sa mga nabiktima sa maong mga katalagman.
Dili pa igo, migintang lang og tulo ka adlaw nisunod gilayon ang Bagyong Uwan nga nakapaalarma ug nakapadugang sa kabalisa sa mga molupyo ilabi na kadtong mga panimalay nga duol sa sapa ug kadagatan.
Gumikan sa mga panghitabo, ang mga kadagkuan sa Cesafi nga pinangulohan ni commissioner Felix Tiukinhoy Jr. napugos sa pag-usab-usab sa ilang mga schedule.
Ug tuod man, sa tinguha nga matukma sa petsa nga kini gikatakdang motapos, nahukman nga ipahigayon kada adlaw ang mga duwa.
Nahatagan og katuman ang tanan, apan sa wala damha, nitumaw ang laing hitabo nga nagduhig og kontrobersiya sa liga.
Ang University of Cebu Lapu-Lapu/Mandaue Campus Baby Webmasters nga mao unta ang nanguna sa team standing sa high school division, sa kalit lang, na-disqualify sa semifinals round.
Kini human nga ang ilang top pointguard nga si Noe Lingoste napamatud-an nga niduwa og laing liga samtang nagpadayon ang Cesafi tournament - butang nga gidili ubos sa ilang patakaran.
Tungod niini, ang tanang daog sa UCLM nga giduwaan ni Lingoste gi-forfeit hinungdan nga ang 8-2 nga baraha niini nahagsa sa 3-7 nga layo ra kaayo sa semfinals slots.
Ang desisyon sa commissioner ug sa technical committee head nakakuha og lainlaing reaksiyon sagad niini nisaway.
Sa nasayran, si Lingoste nahibaw-an nga niduwa niadtong Nobiyembre 2 didto sa ilang probinsiya sa Ilo-ilo.
Human masayri ni coach Calib Guwangon gitangtang gilayon siya sa UCLM lineup.
Bisan pa man sa pag-apelar sa UCLM ngadto sa Cesafi board, ang desisyon pabilin nga gibarugan sa Cesafi.
Apan taliwala sa kontrobersiya, wala kapugngi ang pagkulit og kasaysayan nga maoy nitak-op sa ika-25 nga anibersaryo o Silver Anniversary sa Cesafi.
Kini human nga ang Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles ubos ni coach Rommel Rasmo nilangkat sa unang Five-Peat sa high school division pinaagi sa pagharos sa best-of-three finals batok sa UC Baby Webmasters.
Samtang ang University of the Visayas (UV) Green Lancers ni coach Gary Cortes nga milabni usab sa ilang ikaupat nga sunodsunod nga kampiyunato ug ika-17 nga titulo sa Green Lancers sa Collegiate division nga maoy labing daghan sa kasaysayan.
Gisungog man tuod og dakong hudlat sa katalagman, ug ingon man gihapak og kontrobersiya, apan sa kinatibuk-an, ang Cesafi nakatikang og laing matam-is nga kalampusan nga napatik na usab sa kasaysayan.