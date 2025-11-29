Migallen: Kontrobersiya sa Cesafi

Hilom nga may pagka lanog kining reklamo sa pipila ka mga coaches ug team officials kalabot niining kontrobersiyal nga pagtaktak sa University of Cebu Lapulapu/Mandaue Webmasters sa ilang point guard nga si Noe Lingoste human kini mamatud-i nga miduwa og laing lega bisan of nagpadayon ang Cesafi tournament.
Gusto sa mga mireklamo mao nga i-forfeit ang tanang duwa sa UCLM basi sa nalatid sa lagda.
Apan taliwala sa mga reklamo, ang Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) hugot nga mibarog sa ilang desisyon nga dili i-forfeit ang tanang mga duwa sa UCLM.
Kini maoy gibutyag ni deputy commissioner Atty. Marven Panares kinsa miklaro nga way nahimong violation ang team hinungdan nga dili kini masilutan.
Sa nasayran, si Noe Longiste gitaktak sa ilang lineup human masuta nga miduwa kini og laing liga nga mao ang Gov. Toto Defensor Cup sa Maasin, Iloilo niadtong Nobiyembre 2, 2025.
Kini bisan pa man og gipahimangnoan ug wala tugoti ni UCLM coach Calib Gawangon si Lingoste.
Ang lagda sa Cesafi adunay provision nga nagkanayon nga walay athlete o team sa bisan unsa nga events ang tugotan nga moduwa og laing lega samtang nagpadayon pa ang Cesafi tournament.
Dugang niini, nga kon kini supakon man gani, kinahanglan i-forfeit ang tanang miaging mga duwa sa team nga iyang naduwaan (5.2.2. Forfeiture of all preceding games his/her team played where the individual athlete saw fielded and participated).
Apan si Panares, sa iyang bahin, mipasabot nga walay preceding game nga nahitabo gumikan kay wala na man makaduwa si Lingoste human kini makahimo og salaod.
Ingon niya nga kon nahitabo pa nga gipaduwa gihapon si Lingoste sa UCLM bisan og nakahimo na kini og salaod, hayan dili gyud sila magpanuko sa pag-forfeit sa tanang duwa niini.
"Gitaktak na nila November 17, ang ilang first game after ana was on November 22 wala na gyud na si Lingoste ana. So wala tay matawag nga preceeding game kay wa na man gyud siya ka duwa right after November 2. So walay forfeiture nga mahitabo kay way preceeding game nga iyang naduwaan," matod pa ni Panares.
Gibutyag ni Panares nga duna nay mga team officials sa nagkalainlaing eskuwelahan nga niadto kaniya kalabot niini ug iya nang napasabot.
"Duna na may mga team officials nga niari nako, ako silang giingnan ana, nakasabot ra man sila," niya pa.
Iyang gibutyag nga pipila sa mga mireklamo ang mi-ihemplo sa nahitabo sa University of Southern Philippines-Foundation volleyball team kaniadto diin gi-forfeit ang tanang daog human masayri nga miduwa og laing lega ang usa sa mga atleta niini.
"Ilang gi-cite ang nahitabo sa USPF Volleyball kay gi forfeit ang tanang duwa kay niduwag laing tournament ang usa sa ilang athlete. Lahi to nga sitwasyon, kay gipaduwa man gihapon og balik ang player," dugang saysay ni Panares.
Hinuon giangkon ni Panares nga wala gyud sila makapagawas og statement kalabot niini aron unta mapasabot ang ubang mga parents o stakeholders sa team.
Sunod semana, iyang tinguhaon, nga hayan makapagawas na og official statement ang Cesafi sa nahisgutang kontrobersiya.
Mao gyud unta ni angay nga gibuhat sa Cesafi sa sayo pa.
Di unta motumaw ang pagduda ug kaguliyang kon nipagawas pa dayon sila og official statement aron mapasabot ang mga stakeholders ug mga na-involved sa maong kontrobersiyal.
Daghan ang niduol diri kanato kalabot niini, hinungdan nga atong gikuhaan og habig sa Cesafi.