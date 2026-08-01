Migallen: Kontrobersiya sa MPBL

Gitay-og og usa ka kontrobersiya karon ang Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) human mikatap sa social media ang video nga nagpakita sa madudahon nga duwa sa Bacolod Masskaras batok sa Bulacan Kuyas niadtong Hulyo 28 didto sa Pasay Astrodome sa Kaulohan,
Tiaw mo bay wala maka-score ang Bacolod dul-an sa otso minutos sa fourth quarter sa ilang kapildidihan, 100-64. Gumikan niini, gikanselar sa MPBL ang nahabiling season sa Bacolod MassKara ug gi-isyuhan og Red Cards o lifetime ban ang mga nalambigit nga players ug coaches tungod sa gidudahang game manipulation.
Mitumaw usab ang pagduda ug wa isalikway ang pangagpas nga posibling adunay game fixing nga nahitabo.
Sa basketball, adunay mga higayon nga ang usa ka team mahugno ang opensa. Mahitabo nga mapugngan sa lig-on nga depensa sa kontra, masayop ang mga tira, mawad-an og kumpiyansa, o dili na makakita og hustong ritmo. Talagsaon man, apan posible kini.
Apan kung ang nahitabo dili na kasagaran ug adunay mga kahimtang nga makapukaw og pagduda, ang labing angay buhaton dili ang paghukom pinaagi sa social media. Ang angay mao ang patas, lawom ug independente nga imbestigasyon.
Ang game fixing usa sa labing dakong hulga sa bisan unsang dula. Kon tinuod, dili lamang usa ka koponan ang madaot kon dili ang kredibilidad sa tibuok liga. Ang mga magdudula nga naningkamot, ang mga coach, sponsors, ug ang liboan ka fans maoy unang mawad-an og pagsalig.
Kon walay lig-on nga ebidensya ug ang mga akusasyon puro ra sa pangagpas, dako usab kini'g kadaot sa dungog sa mga players ug organisasyon nga mahimong inosente.
Mao nga ang responsibilidad karon naa sa MPBL. Kinahanglan nilang tubagon ang mga pangutana pinaagi sa hingpit nga transparency. Kon walay nahitabong iregularidad, ipakita ang ebidensya aron mahunong ang mga espekulasyon. Kon adunay nakita nga paglapas, ipatuman ang tukmang silot nga walay gipili.
Ang mga liga dili masukod sa gidaghanon sa mga team o kadako sa premyo. Ang tinuod nga sukdanan mao ang pagsalig sa katawhan nga ang matag puntos, matag rebound, ug matag kadaugan gipaningkamotan ug wala gipalit.
Kay sa katapusan, ang pinakadako nga kapildihan sa sports dili ang mapildi sa score, kon dili ang pagkawala sa integridad sa dula. Ang opisyal nga pamahayag sa MPBL nagpahamtang og bug-at nga silot batok sa tibuok team sa Bacolod MassKara.
Gidid-an na sa liga ang mga nalambigit nga mga players ug mga coaches sa Bacolod MassKara nga makadula pag-usab sa MPBL. Gi-kanser ang nahabilin nga mga dula sa Bacolod karong 2026 season. Gilusad na usab sa Games and Amusements Board (GAB) ang ilang kaugalingong imbestigasyon.
Sa laing bahin, labihan ang kasuko ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya sa nahitabo.
Matod pa niya sa iyang Facebook post nga "Mayo pa naglantaw ka na lang ya basket sa kilid dalan, malingaw ka pa."
Pormal siyang nagpadala og suwat sa MPBL aron mangayo og dinalian nga imbestigasyon. Hugot niyang gipasidaan nga dili mahimong hugawan sa game-fixing ang ngalan ug kultura sa "MassKara" ug sa Bacolod.
Iyang giklaro nga ang maong team gipanag-iyahan og pribadong franchise ug wala gahini og pondo sa gobyerno sa siyudad. Taod-taod na ning mga pasangil nga game fixing sa MPBL apan hangtod karon wa gihapon ta kadungog kon duna bay nakasuhan og napriso nga mga responsabilidad.
Dili kaha sama sa gihapon mahilis ug mahanaw ra gihapon ning isyuha nga walay makitang responsabli ug walay masilutan? We'll see.