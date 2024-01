Migallen: “Kumbati 16,” maayong lihi sa Cebu boxing sa tuig 2024

Human sa taodtaod na nga panahon sukad sa pagkawagtang sa inilang ALA Boxing Stable, hinayhinay nang mibalik sa Sugbo ang bigtime boxing.

Dili pa man tuod sama sa PMI Bohol Boxing Promotions nga sagunson ang ilang pagpahigayon og mga dagkong card nga dunay mga international fights, apan at least duna nay mga grupo sa mga Cebu-based promoters nga nagsugod og promote sa ingon ani nga presentasyon.

Pananglitan, ang umaabot nga “Kumbati 16” boxing series sa Omega Boxing Stable karong Enero 26 nga ipahigayon sa usa ka five-star hotel nga mao ang bag-ong Nustar Resort and Casino.

Ang pambato sa Omega nga si Christian “The Bomb” Araneta, lumad nga taga lungsod sa Borbon, Cebu mosakbang ni Arvin “Hurricane” Magramo sa inilang Elorde Boxing Stable sa Kaulohan.

Pulos man tuod mga Filipino fighters ang duha, apan ang maong away usa ka world title eliminator sa International Boxing Federation (IBF) junior flyweight division. Buot ipasabot nga ang modaog ning awaya maoy hatagan og kahigayunan nga makaaway alang sa world title.

Kini sama sa gipahigayon usab sa PMI Boxing Stable sa Bohol niadtong Disyembre 28, diin ang ilang Jake Amparo nakigsangka kang Pedro Taduran sa usa usab ka IBF Eliminator sa mini-fly division.

Sa maong away, napildi si Amparo via unanimous decision.

Balik dinhi sa Sugbo, positibo ang kampo sa Omega nga ning higayuna molampos na si Araneta sa iyang laing pagsuway nga makuha ang maong oportunidad.

Ug kon buligan, iyang ikaharong ang kasamtangang IBF junior flyweight champion nga si Adrian Curiel sa Mexico.

Hinuon, dili sa sayon nga paagi nga mahatagan kini og katumanan gumikan kay kini sa Magramo, 27 anyos, sa Paranaque City, maoy kasamtangang naghupot sa WBO regional title.

Duna usab kini impresibong record nga 17 ka daog, 11 niini iyang gipang-knockout. Nasugamak siya og usa ka kapildihan ug usa ka tabla.

Si Araneta, sa iyang bahin, may pagka beterano kon itandi ni Magramo sanglit naghupot man kini og 23-2, 18KOs nga baraha.

Unya eksperiyensiyado na usab ni siya sa mga international fights sama niadtong iyang kontrobersiyal nga kapildihan ni kanhi world champion Sevinathi Nontshinga sa South Africa sa 2021 bisan og iya kining natumba.

Nindot ni nga lihi sa Cebu boxing kay giablihan ang tuig 2024 og usa gyud ka world title eliminator fight unya naa pa gyud ipahigayon sa world class ug bag-o nga hotel.

Di na lang nato unya ikasurprisa nga dugang pang mga international fights/promotions ang modayandayan sa Sugbo ning tuiga kay sa akong obserbasyon nagpaniid lang usab kining uban nga mga aktibong boxing stables ug promoters sa Sugbo nga naghinamhinam sab nga makahimo og mga international boxing promotions.

Kini sama sa ARQ Boxing Stable ni Jason Arquisola, naa pay Prime Stags nila ni Atty. John Jigo Dacua ug Pocholo Padilla, Chao Sy Stable nga iya sa beteranong promoter nga si Lorenzo Chao Sy, Big Yellow Boxing ni Seth Tio ug Butlig Boxing Stable ni Cecille Cartagena Dano.

Naa pa gani ang sa akong kumpare nga si Edito “Ala” Villamor kinsa andam nga makigkumboya sa mga promoters, anytime.

Sa ilang presensiya ug ka­agre­sibo, dako akong pagtuo nga kini sila maoy makapabuhi ug makapaalegri og balik sa Cebu boxing. Keep up the good work, Guys.