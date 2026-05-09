Migallen: Lakers delikado ma sweep

Tinuod, nalubong pag-usab ang Los Angeles Lakers sa Oklahoma City Thunder sa iskor nga 125-127, hinungdan nga nabaid na ngadto sa 2-0 ang baraha pabor sa defending champions sa Western Conference semifinals.
Bisan pa man sa paningkamot ni Austin Reaves nga mipabuhagay og 31 puntos ug si LeBron James nga nitala og 23 puntos sa iyang ika-300 nga playoff game, wala kini paigo batok sa balanse nga ataki sa OKC.
Si Sgai Gilgeous-Alexander ug Chet Holmgren parehong nirehistro og 22 puntos.
Ang dakong deperensya mao ang bench scoring (48-20 pabor sa OKC) ug ang 21 ka turnovers sa Lakers nga gipahimuslan pag-ayo sa batan-ong Thunder.
Duna pa ba’y paglaom ang Lakers?
Sa tinuod lang, tungason na kaayo ang dalan alang sa Lakers, apan dili pa kini “dead end. Ania ang mga rason nganong duna pa sila’y gamay nga hayag:
Homecourt Advantage: Ang serye mobalhin na sa Los Angeles (Crypto.com Arena) karong Sabado, Mayo 9. Lahi ang enerhiya sa balay ug dako kini’g tabang aron makuha ang momentum.
Ang Pagbalik ni Luka Doncic: Usa sa dakong kakuwang sa Lakers karon mao ang pagkawala ni Luja Doncic tungod sa injury. Kon makabalik siya sa Game 3 o 4, mausab gyud ang dagan sa opensa ug depensa sa Lakers.
Adjustments sa Turnovers: Kon malimpyo sa Lakers ang ilang errors ug malimitahan ang bench production sa OKC, dako ang tsansa nga makasikit sila.
Apan ang reyalidad naghulagway nga ang OKC nagpabilin nga undefeated (6-0) niining playoffs. Sukad sa kasaysayan, ang Thunder wala pa sukad mapildi og playoff series kon makaposte og 2-0 nga labaw.
Alang nako ang Lakers karon murag naglakaw sa ngilit sa pangpang. Kinahanglan nila og milagro o ang dinaliang pagbalik ni Luka aron mapugngan ang pagpanghasi sa batan-ong Thunder. Kon dili nila makuha ang Game 3, basin og ‘sweep’ na ang padulngan niini.