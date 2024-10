Migallen: Mga senaryo sa Cesafi basketball

Ning nagkaduol nga nga utlanan sa elimination round sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) basketball tournament, hinayhinay nang mialisngaw ang kainit sa panagribal sa mga nag-unang koponan, ilabi na sa high school division.

Kon sa college department misihag og gamay ang molangkob sa Final Four, lahi ang atong mahulagway sa secondary level, tungod kay tiaw mo bay unom ngadto sa pito ka mga team ang pulos adunay mga chance nga mo-qualify sa semis.

Way labot sa resulta sa mga duwa kagahapon, upat ka mga team ang nagsawo sa liderato nga may tag 5-1 nga baraha.

Kini mao ang defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu Magis Eagles, University of Cebu (UC) Baby Webmasters, University of the Visayas (UV) Baby Lancers ug University of San Jose (USJ-R) Baby Jaguars.

Pero dili usab halayo nga nagsunod kanila ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons nga may 5-2 nga baraha ug ingon man ang surprisang presensiya sa Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Junior Wildcats (4-2).

Bisan gani ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers (3-2) nakabaton usab og gamayng kahayag nga makasulod sa sunod round. Mao nga kining mga nahabilin nilang pipila na lang ka mga duwa sa elimination maoy magdeterminar na unya sa Final Four.

Base sa sitwasyon karon, dili ikasalikway ang posibilidad nga dunay magtabla sa ikatulo ug ikaupat nga slot sa semis.

Niini, gamiton ang quotient system or points of difference sa mga team nga na-involved sa multiple ties.

Ang dunay pinakadako og score human sa computation, maoy makahulbot og luna sa semis. So magdepende kini sa winning margin sa team.

Pero og simple tie ra gani, ang team-that-beats-the-other rule maoy gamiton aron pagdeterminar sa last qualifier/s.

Pananglitan. Ang CEC, sa ilang bahin, lupigon sila sa UV ug Ateneo kon kini maoy ilang ikatabla human sa elims kay napildi man sila sa duha.

So aron pagpabukad sa ilang kahigayonan, kinahanglan ilang mapukan ang USJ-R ug ang UC sa sunod nilang mga duwa ug manghinaot nga bisan asa aning duha maoy ilang ikabagat sa simple tie nga senaryo.

Ang CIT-U usab makabaton og bintaha kon ang UV maoy ilang ika-simple tie kay ila man kining surprisang nabuntog. Pero kinahanglan mopupo una sila og mga daog batok sa mga kontender nga mga team sa sunod nilang tahas.

Mao nga sugod kagahapon, Sabado, Oktubre 26, mga kulbahinam nga aksiyon ang gipaabot nga masaksihan sa mga Cesafi follower.

Kay ang gamayng sipyat sa mga nag-unang team mag­hatag og dakong komplikas­yon sa ilang standings.

Sa college division, ang defending champion UV (4-0), UC (4-0) ug ang Benedicto College (3-0) pulos wala pay pildi.

Ikaupat ang USJ-R nga may 3-2 nga baraha. Ang nakabintaha sa Jaguars kay ila nang nakontra ang UV ug UC nga maoy nagpukan nila sa ilang first two games.

Ang Benedicto College sa ilang bahin, wa pa man tuoy pildi pero wa pa usab sila maka­kontra og mga lig-on nga koponan. Remain to be seen pa ang ilang kapabilidad kon ma-sustained ba nila ang momentum.

Mao nga, sa pagkakaron, dili pa usab nato ikasalikway ang kapabilidad sa USPF ug CIT-U nga pulos dunay 1-3 nga baraha. Kay dako pa ang kahigayonan nga makapasaka sila sa ilang standings.

Bisan pa gani ang UP-Cebu Fighting Maroons ug ang CRMC Mustangs nga 1-3 usab ang standings mahimong makaapil sa ratsada.