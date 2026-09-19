Migallen: My hats off sa PMI-Bohol boxing

Dili lang kay panimalos ang nakab-ot ni Regie “The Filipino Phenom” Suganob batok kang Sivenathi Nontshinga.
Sa iyang makapadani nga knockout victory sa ikalimang round, napapas usab niya ang kapait sa kapildihang iyang nadawat gikan sa South African fighter niadtong 2023—ang bugtong kapildihan sa iyang professional career.
Apan labaw pa niana, gibuksan pag-usab ni Suganob ang pultahan padulong sa world title.
Ang iyang pagkapildi kang Nontshinga sa unang panag-away maoy nakapugong kaniya sa unang dakong oportunidad sa world championship.
Karon, sa pagbalik niya sa ring batok sa maong kontra ug sa pagkuha sa usa ka makapakugang nga knockout, napamatud-an niya nga wala siya nahugno sa kapildihan.
Hinuon, mibalik siya nga mas hamtong, mas determinado ug mas andam sa mas taas nga hagit.
Ang knockout dili lamang numero sa iyang record. Usa kini ka kusog nga pahayag nga andam na usab si Suganob sa pagbalik sa world-title picture.
Apan dili pa dinhi matapos ang iyang panaw. Ang sunod niyang lakang mag-agad sa resulta sa laing elimination bout tali kang Thanongsak Simsri ug Mark Vicelles sa Septiyembre 26 sa Japan.
Ang mananaog niini maoy mahimong sunod nga kaatbang ni Suganob alang sa oportunidad sa world title.
Busa, gikan sa usa ka kapildihan nga kaniadto maoy pinakaitom nga kapitulo sa iyang career, nahimo kini karon nga sinugdanan sa usa ka bag-ong panaw.
Ug niining higayona, si Suganob dili na lang tinguha nga makabalik sa world-title stage kon dili mobalik siya mga may kasingkasing sa usa ka fighter nga gustong kab-uton ang iyang damgo.
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Taodtaod na man gyud tang nagsunod ning mga boxing promotion sa PMI Bohol Boxing nga gipangulohan ni Atty. Floriezyl Echavez Podot, pero dakong kalahian ang akong nasaksihan niadtong Sabado, Septiyembre 12.
Sukwahi sa ubang nilang promotions, kadto maoy grabi nga nakakuha og suporta gikan sa mga Bol-anon kinsa tuyo gayud nga mipanon paingon sa Bohol Wisdom Gymnasium. Tuod man, wa gyud sila mapakyas kay impresibo man nga gibawsan ni Suganob si Nontshinga pinaag sa pag-knockout niini sa 5th round.
Pero sa kinatibuk-an, total package ang gibawos sa PMI ngadto sa paying public. Kini tungod kay gawas sa kadaugan ni Suganob na-entertained usab sila og maayo sa mga away sa supporting bouts.
Upat ra ka bouts sa usa ka promotions apan pulos dekalidad nga nakahatag og kakulba dalang kahinam sa kagabhi-on.
Gawas sa Suganob-Nontshinga fight nga maoy giathangan sa kadaghanan, ang sinukliay sa kumo tali ni Reymart Tagacanao ug ni Chunglin Kuang sa China maoy nakakuha usa sa akong atensiyon.
Sagad sa mga round wa kay makita nga naggakos ang duha kon dili pulos sinukliay ug linabyugay sa mga solidong kumo. Hugyaw ang mga tawo sa palibot. Para nako "without a doubt, one of the best fights I’ve ever witnessed.”
Ang maong promotions nakakuha usab og atraksiyon sa international scene tungod sa presensiya sa mga langyaw.
Gawas sa mga boxers nga gikan sa South Africa, China ug Indonesia, tuyo ug linawas nga mibisita ang inilang boxing figures sa tibuok kalibutan nga gipangulohan sa presidente sa IBF nga si Darryl Peoples, judges Steve Weisfeld sa US, judge Koji Tanaka sa Japan ug ang sikat nga boxing referee nga si Tony Weeks.
Dili lalim ang pag-host sa susama niining kalihukan nga may igong gibug-aton, apan gipakita sa PMI ang ilang kapabilidad sa pagpahigayon niini nga nakabaton usab og pagdayeg sa mga bisita.
Wala magpakauwaw ang PMI ug ilang gipakita kon unsa ang Bol-anon mga mo-abi-abi sa mga bisita. Labing siguro ang inyong gihimo nakapahigalam ilabi na sa mga langyaw.
Kudos to Regie Suganob for his impressive victory ug sa iyang mga stablemates. Kudos to the PMI-Bohol Boxing for putting together a great event.”
My Hats off!