Migallen: Palarong Pambansa 2024, sports tourism sa Sugbo

Nangabot na dinhi sa Dakbayan sa Sugbo ang mga delegasyon sa nagkalainlaing rehiyon sa nasod alang sa Cebu City-Palarong Pambansa 2024 nga sugdan karong Martes, Hulyo 9 sa Cebu City Sports Center.

Gibana-banang mokabat ngadto sa 12,000 ka mga atleta, coaches ug team officials gikan sa 19 ka mga region ang mohan-ok sa dakbayan alang sa tinuig ug pinakadakong kalihukan sa natad sa paugnat sa kusog nga ubos sa pagdumala sa Department of Education (DepEd).

Ang tagsa-tagsa ka mga delegasyon linahi nga gipahimutang sa mga public school ug ubang mga pasilidad sa gobiyerno nga maoy ilang gihimong temporaryong pinuy-anan sulod sa usa ka semanang kompetisyon.

Hinuon duna pay mga delegasyon nga wala pa mangabot, apan ning pipila na lang ka mga adlaw sa dili pa pormal nga maablihan ang kompetisyon ato nang masinati ang kisaw sa mga bisita nga nagpahimulos sa pagsuroy-suroy sa mga malls ug ubang mga dapit sa Sugbo.

Sa laktod nga pagkasulti, bibo ug alegre karon ang dakbayan tungod niining Palaro 2024, nga sa samang higayon, nakapagimok usab sa atong ekonomiya.

Matataw nga daghan kaayo karong mga ginagmay ug dinagkong magpapatigayon nga makita sa kadalanan alang sa ilang business interest. Mao ni ang epekto sa pag host sa Palaro and this is sports tourism indeed.

Sayo pa man tuod, apan akong unang pasupot ngadto sa mga local organizers nga gipangulohan sa presidente sa Sportswriters Association of Cebu (SAC) nga si John Pages “A big congratulations.”

Ingon man ngadto usab sa atong mga city official nga gipangulohan ni Acting Mayor Raymond Garcia ug bisan gani ang suspended mayor nga si Mike Rama kinsa, gikan sa sinugdanan pa lang sa bidding miitsa na sa iyang hugot nga suporta, ako usab nga kinasingkasing nga paghalipay kanila.

○ ○ ○

By the way, dili nato ikalimod nga ning pagdagsa sa mga bisita, mopahimulos usab dayon ang mga dautang elemento ilabi na kining mga kawatan, mangunguot, mangingilad ug uban pa.

Niini, atong hagit ug awhag sa mga tinugyanan sa balaod ug bisan kanatong mga yanong Sugboanon sa paghiusa ug pagtabang nga kahatagan og proteksiyon ang atong mga bisita.

Higpit nga pagbantay sa matag usa aron mapahamtang ang kalinaw ug kahapsay ilabi na niining dakong kalihukan karon sa Sugbo. Goodluck kanatong tanan, God Bless.