Migallen: Pasalamat, Suganob ug ang boxing sa Bohol

TAGBILARAN City, Bohol - Back to work. Human sa mainiton nga kampanya sa miaging piniliay, balik na usab kita sa atong naandan.

Kini mao ang linahing serbisyo isip usa ka mediaman/sportswriter nga maghatag og igong impormasyon sa mga panghitabo sa palibot ilabi na sa natad sa paugnat sa kusog.

Wa man tuod ta molampos sa atong tinguha nga, unta sa makausa pa, mahatagan og kahigayunan nga makaserbisyo sa atong katilingban, apan wa usab kini magpapas sa atong mga damgo.

Hinuon, ang dakong pagtulon-an maoy atong nahagpat ta­liwala sa mabagang suporta nga nagdasig sa atong kampanya.

Maybe not this time. Salamat sa mga nidunol sa ilang pagpaluyo - financially, morally and spiritually - ilabi na gyud sa akong mga higala sa sports community nga wa magpanuko sa pag-itsa sa ilang suporta.

Again, thank you so much.

○ ○ ○

Isip apasumpay sa atong pasiuna, ania kita sa Tagbilaran City, Bohol karon isip pagsanong sa imbitasyon sa atong higalang promoter/manager nga si Sir Floriezyl Echavez Podot kuyog sa atong mga kauban sa buhat.

And by the time nga makabasa mo aning akong lindog karong adlawa, siguro nakahibawo na mo sa resulta sa away sa Bol-anon nga si Reggie Suganob batok sa beteranong Venezuelan fighter nga si Ronald Chacon.

Kon experiensiya lang ang hisgutan, layo ra gyud si Suganob kay tiaw mo bay 14 pa siya makaaway kon itandi ni Chacon nga may 30 kapin na.

Pero daog man o pildi, dako akong pagtuo nga ang lig-ong determinasyon ni Suganob maoy lig-ong gabay alang sa iyang kalampusan.

Kugihan, determinado ug la­baw sa tanan mapahiubsanon nga manulti ug adunay kali­dad sa usa ka boksidor nga makamaong motan-aw sa gigikanan.

Ubos sa paggiya sa PMI Bohol Boxing Promotion, atong personal nga nalantawan nga ha­taas si Suganob og maabtan ila­bi na kon buligan sa kapalaran.

Saludo usab kita niining kisaw nga gihimo ni Sir Podot ug sa PMI Bohol Boxing Promotions tungod kay kon kaniadto ang Sugbo maoy tutokan kon boxing na ang hisgutan, karon ilang nawahing ang atensiyon sa mga boxing aficionados diri sa Bohol.

Keep up the good work, Sir Flo­riezyl. We’re always behind you.