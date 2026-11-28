Adunay mga panghitabo sa kinabuhi nga bisan unsaon nato og pangandam, lisod gihapon dawaton. Apan adunay mga trahedya nga angay unta mahimong pahimangno aron dili na mausab sa uban.
Ang kalit nga kamatayon ni kanhi PBA star Peter June “PJ” Simon sa edad nga 46 usa na niini.
Si Simon, nga nailhan sa tawag nga “The Scoring Apostle,” usa ka haligi sa Purefoods/Magnolia franchise ug nakatabang sa koponan sa pagsakmit og walo ka kampiyonato, lakip na ang makasaysayanong Grand Slam niadtong 2014.
Apan ang usa ka tawo nga kaniadto naghatag og kalipay ug inspirasyon sa liboan ka basketball fans kalit nga mipanaw samtang nagdula sa usa ka basketball game sa Davao City niadtong Nobiyembre 20.
Wala pa mapamatud-i sa opisyal nga taho ang hinungdan sa iyang kamatayon. Apan ang iyang kalit nga pagkawala nagbilin og dagkong pangutana ug mga leksiyon nga angay natong pamalandongon.
Usahay, tungod sa atong pagkaabtik sa trabaho, sports ug uban pang buluhaton, makalimot kita sa paghatag og panahon sa pag-atiman sa atong panglawas.
Abi nato nga basta aktibo kita, kusgan ug makahimo sa daghang pisikal nga kalihokan, maayo na ang kahimtang sa atong lawas.
Apan ang kamatuoran, dili nato kanunay makita o mabati ang tanang problema sa atong panglawas. Busa, importante ang regular nga medical checkup, hustong pagpahulay ug pagpaminaw sa mga timailhan nga gipakita sa atong lawas.
Usa sa labing dakong leksiyon sa nahitabo kang Simon mao ang kamahinungdanon sa pagka-andam sa panahon sa emerhensiya.
Ang matag basketball tournament, sports competition o bisan unsang organisadong kalihokan nga naglakip sa pisikal nga kalihokan kinahanglan adunay tukmang medical preparedness.
Dili igo nga adunay referee, scorer, coaches ug organizers. Kinahanglan usab adunay kwalipikadong medical personnel, hustong emergency response plan ug mga gamit nga makatabang sa pagresponde kon adunay mahitabo nga seryosong emerhensiya.
Importante usab nga adunay mga tawo nga adunay kahibalo sa basic life support ug CPR.
Dili kini butang nga angay tipiron o ibalewala. Ang kaluwasan sa mga partisipante kinahanglan unang konsiderasyon sa matag organizer.
Si PJ Simon usa ka ehemplo sa tawo nga nakab-ot ang kalampusan pinaagi sa kakugi, disiplina ug pagkamalahutayon.
Gikan sa usa ka ordinaryong magdudula, nahimo siyang usa sa mga respetadong ngalan sa Philippine basketball. Nakab-ot niya ang mga damgo nga gipaningkamotan sa daghang batan-ong atleta.
Apan ang iyang kalit nga pagkawala nagpahinumdom kanato nga bisan unsa pa kataas ang atong naabot, adunahan man o kabos, bantogan man o ordinaryong tawo, parehas kitang walay kasigurohan sa gitas-on sa atong kinabuhi.
Kinahanglan ba nga adunay laing kinabuhi nga mawala una pa nato seryosohon ang medical preparedness sa atong mga sports event?
Hinaut nga ang iyang kalit nga pagpanamilit dili lamang kutob sa mga pahimangno ug pakigduyog sa kasubo sa social media.
Hinaut nga adunay tinuod nga kausaban nga mosunod.
Kay sa katapusan, ang labing dakong kadaugan sa usa ka sports event dili lamang ang pagpangulo sa kompetisyon, kondili ang pagsiguro nga ang matag atleta makapauli nga luwas sa iyang pamilya.