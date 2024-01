Migallen: Si Araneta ug ang boxing sa Sugbo

Unsay akong gisulti ninyo, di ba knockout gyud.”

Kini maoy gipamulong nga akong nasugat ni coach Julius Junco pipila lang ka minutos human gipayaka ni Christian Araneta si Arvin Magramo sa ilang IBF world title eliminator fight sa NuStar Resort and Casino sa South Road Project (SRP), siyudad sa Sugbo, Enero 26, 2024.

Actually, a week ago, sa among interview, positibo kaayo ang batan-ong chief trainer sa Omega Boxing Gym nga ma-knockout gyud ni Araneta si Magramo.

It was the same tune human sa away. Sa among pagbisita sa dugout, si Araneta nipadayag sa iyang tumang kalipay nga sa ikatulong higayon iya na gyud naangkon ang usa sa iyang tinguha human sa duha ka kapildihan.

“Katulo na ni nakong eliminator. Giduyogan ko sa Ginoo nga makuha ni namo ni coach ug sa akong team,” ni Araneta pa.

Pero sama sa uban, wa siya magdahom nga ingon ato ba ka dali mahuman ang away.

“Wa ko mag-expect nga ako siyang knockout-ton kay kahibawo man ko niya nga naa siyay kusog unya maayo sab,” ni Araneta pa.

“Kon ako siya matamaan na kusog ba, itodo gyud nako. So naigo man nako sa upper, timing man...mao to.”

Giangkon ni Araneta nga sa dihang nagkadungan sila og buhi sa kumo naigo usab siya sa hook ni Magramo (sa iyang nawong) nga nakapalipong niya.

Si coach Junco, sa iyang bahin, bisan tuod og hugot ang iyang pagtuo nga ma-knockout si Magramo, wa usab magdahom nga ingon ato ka sayo.

“Ang akong giingon duha to ka pamaagi. Kon si Magramo mag aggressive, early knockout gyud, pero kon dili pa siya mo agresibo, tumoy-tumoy pa gyud to...late rounds,” matod ni Junco kinsa mitug-an nga dili lang kay ang upper cut maoy kusog ni Araneta.

Gipadayag ni Junco nga kusog usab ang tuo nga kumo niini ug ang straight nga mao karon ang ilang gi-develop.

Tam-is gyud ang maong kadaugan alang kanila “tungod kay naglaraw si Araneta nga kon magsigi og injury moundang na lang siya sa boxing.”

Si Pio Paulo Castillo, ang big boss sa Omega Boxing Promotions, wa usab magdahom nga ingon ato ba ka sayo mahuman ang away.

Ang iyang pagtuo nga makahatag og saktong kombati si Magramo ug gani, ang ubang mga boxing experts, nanglantaw nga modaug si Magramo kon moabot kini og 12 rounds.

Daghan ang nasurprisa sa gihimo ni Araneta. Unpredictable ang iyang mga lihok. Mapahiubsanon usab siyang manulti nga kon imong tan-awon dali ra usab ma-discourage.

But what motivates him most, mao ang ka agresibo ug ka positibo sa iyang team aron mapadayon ang iyang damgo nga mahimo’ng world champion. Kini taliwala sa mga kapildihan nga iyang naangkon sa unang duha niya ka world title elimination fights.

Alang kang Castillo, Araneta is destined to become a world champion.

Napildi man tuod siya sa iyang unang duha ka title eliminators, apan kini gipahipi-an og mga kontrobersiya.

Una. Na-injured ang iyang abaga ug napugos siya pag-undang sa ikaupat nga round batok kang Daniel Valladares.

Sa ikaduha, nabiktima siya sa hometown decision. Alang ni Castillo dumadaug si Araneta sa maong away batok ni Sivenathi Nontshinga sa South Africa. Kini pulos nahitabo sa gawas sa nasod.

Karon nga nahatagan na og kahayag ang dalan, Araneta is on the right track. Siya ang pinakasihag nga mamahimong world champion, hopefully, this year.

Congrats, Christian, coach Junco ug sa Team Omega.

A big congratulations to Boss Paulo Castillo for a job well done.

Big boxing in Cebu is back.