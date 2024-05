Migallen: Si Macado, Dumam-ag ug ang timekeeper

Wa damha nga ang giatangan sa kadaghanan nga kulbahinam unta nga kombati ibabaw sa ring niadtong Miyerkules (Mayo 1) diha sa Mandaue City Sports Complex malawgaw ug mosampot ngadto sa kontrobersiya.

Ang akong pasabot mao ang away ni Lorenz Dumam-ag ug Ramel Macado Jr. nga miresulta sa brutal nga pagka knockout ni Macado kinsa nahilam-os sa gilabyog nga mga kinumo ni Dumam-ag.

Tungod sa kahugyaw ug abiba sa mga tawo sulod sa complex, way bisan usa nga nakabantay nga labihan na diay ka lapas sa oras sa first round.

Hasta gud ang timekeeper nalimot ba kaha sa iyang obligasyon ug ambot unsay gibuhat niini. Tiaw mo bay miabot og dul-an o kaha mosubra pa sa kuwatro minutos ang usa ka round nga unta kutob ra man ni sa tres minutos.

Aduna koy kaugalingong video (ginamit ang akong cellphone) sa maong away. Hinuon nadelatar ko og pipila ka mga segundos gikan sa pagsugod niini.

Pero bisan pa man ug nauwahi og gamay, sa gihapon, ang akong footage nagpakita nga misobra sa tres minutos ang maong round. Unsa pa kaha sa official time?

Mahibaw-an unya kining tanan inig pagawas na sa resulta sa imbestigasyon sa Games and Amusement Board (GAB) office sa Kaulohan.

Daghan ang niingon nga sa unang knockdown ni Macado sa dihang giiphan siya ni referee Danrex Tapdasan posibling ma saved-by-the-bell pa siya niadtong higayuna kay naghinapos na ang oras alang sa pagkapupos sa first round.

Pero ambot sa unsang pagka unsaa nga wala may bagting sa kampanilya nga nadungog, timaan unta nga nahuman na ang first round. Wa gani sila kahatag og 10-second warning sa mga boxers.

Ang nahitabo, kay na-groggy na man lagi si Macado, sayon na kaayo alang ni Dumam-ag ang pagkulata. Dili lang kay kausa, kon dili, kaduha pa gyud ka higayon nga na knockdown ug naiphan si Macado. So, taastaas gyud ang oras nga napakapin sa maong round.

Sa dihang giproklamar nga mananaug si Dumam-ag pinaagi sa knockout decision sulod sa 2:57 segundos first round, kinsa may naghatag niining orasa?

Dunay mga pangagpas nga kon nibagting pa sa tukmang oras, posibling maulian pa si Macado kay maayudahan pa man siya sa mga seconds ug trainer. Pero ang kadaugan o kapildihan niadtong higayona, dili maoy main issue.

Ang punto nga angay tukion mao ang safety sa mga boxer. Daghan na kaayong mga measures nga gi-implement sa boxing para sa kaluwasan sa mga fighters. Pero mag-unsa man ni kon dunay mga tawo nga gipamutang diha nga wala masayod kon unsa ka importante ang ilang papil?

Diin ug unsa man gyud ang gibuhat sa timekeeper niadtong higayona? Kini maoy sentro sa imbestigasyon sa GAB nga gipangulohan ni Atty. Richard Clarin. Anaa sa ilang kamot kon unsay silot?

○ ○ ○

By the way, ang presensiya ni Mayor Jonas Cortes atol sa boxing sa Mandaue niadtong Mayo 1 naghatag og timaan sa iyang dakong suporta sa sports sa iyang dakbayan.

Unya diha pa gyud ang iyang vice-mayor nga si Pareng Glenn Vercede nga labaw pang mahigugmaon sa sports. Tupad nila ang beteranong sportsman/promoter nga si Chao Sy. Kini maoy timaan sa kahiusahan sa sports.