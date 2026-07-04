Migallen: Sinag Liga Asya kadaugan usab sa sports tourism sa Sugbo

Usa ka dakong garbo ug kadaugan alang sa tibuok Sugbo ang pagpahigayon sa Sinag Liga Asya World Showcase.
Sulod sa lima ka adlaw, nahimong sentro sa aksyon sa basketbol ang atong dakbayan, diin upat ka mga de-kalidad nga venues sa Cebu City ang nalamdagan sa singot, kadasig, ug abilidad sa mga magduduwa gikan sa nagkalain-laing nasod.
Dili basta-basta ang maong kalihokan. Ang pag-host og moabot ngadto sa 50 ka mga koponan nga gibahin sa lima ka kategorya usa ka dako nga hagit sa organisasyon
Apan gipamatud-an sa Sugbo nga kaya nato ang world-class nga pag-atiman sa mga bisita.
Kini nga torneyo labaw pa sa dula sa basketbol. Kini usa ka dako nga bulok alang sa atong Sports Tourism. Ang pagsulod sa gatosan ka mga atleta, coaches, opisyal, ug ilang mga pamilya nagpasabot og puno sa mga hotel, abli nga mga kan-anan, ug bibo nga mga kalingawan, dugang sa panudlanan sa transportasyon. Gikan sa mga dagkong mall hangtod sa mga gagmayng tindahan sa souvenir, masinati ang gasto sa kwarta nga dako og tabang sa atong ekonomiya.
"Gipakita sa Sinag Liga Asya nga ang basketbol dili lang kay lingaw-lingaw, kon dili usa usab ka epektibong makina nga mopalambo sa turismo ug negosyo sa Sugbo."
Gawas niini, atong napamatud-an sa tibuok Asya ug sa kalibutan nga andam ug tagana ang Sugbo sa pag-host og mga dagkong international sports events. Hinaut nga dili kini ang kataposan, kon dili sugod pa lang sa mas daghan pang mabulukong torneyo nga maghatag og dungog ug grasya sa atong pinalanggang Sugbo.
Kudos sa mga nag-organisar, sa mga teams, ug labaw sa tanan, sa mga Sugbuanong mipakita sa tiunay nga "Cebuano hospitality."