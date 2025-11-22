Migallen: Sinaligang pointguard sa UCLM gitaktak

Bisan pa man og anaa sa krusyal nga sitwasyon sa nagpadayon nilang kampanya sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi), apan wala gyud magpanagana ang University of Cebu Lapu-Lap Mandaue branch sa pagtaktak sa ilang sinaligang pointguard nga si Noe Lingoste.
Kini gikompirmar ni UCLM head coach Calib Gawangon pinaagi sa atong online interview.
Ang pagpapha ni Lingoste gikan sa ilang lineup gipahamtang human nasuta nga niduwa kini sa Tigbauan Team batok Barotac team niadtong Nobiyembre 2, 2025, sa Gov. Toto Defensor Cup sa Maasin, Iloilo.
Si Lingoste kinsa kanhi sakop sa Lyceum of the Philippines University (LPU) sa Nationall College Athletic Association (NCAA), lumad nga taga Ilo-ilo.
Matod pa ni coach Gawangon nga daan na niyang gipanghimangnuan si Lingoste nga dili puwedeng moduwa og laing liga samtang nagpadayon pa ang Cesafi tournament.
Pero bisan pa man sa pahimangno, wala kini patuo hinungdan nga ila gilayon nga gitangtang sa team nga wala na lang sila magpaabot sa hukom sa Cesafi technical committee.
"Pagka November 1, nag-remind pa ko niya nga dili modula. Nipugos gyud. Diretso nako gitangtang sa team. Ako gitawagan si Mam Jess (Jessica Honoridez, athletic director) ug Atty. (Baldomero) Estenzo," matod pa ni Gawangon.
Giangkon ni Gawangon nga nakamugna og dakong haw-ang sa team ang kalit nga pagkawala sa usa ka importante nilang pointguard hilabi na niining sikit kaayo nga kompetisyon.
Ning pagsuwat, ang UCLM adunay 5-2 nga baraha, diin gikatabla niini ang defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu ug ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Junior Wildcats alang sa ikaduhang dapit, sunod sa Cebu Eastern College (CEC) Dragons (6-2).
Hayag ang posibilidad nga ang CIT-U makigsawo sa CEC sa ibabaw nga bahin kon midaog kini batok sa lowly-crewed Don Bosco Greywolves kagahapon (Sabado).
Dili usab nato masalikway ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Baby Panthers nga may 4-3 nga baraha.
Ang University of the Visayas (UV) Baby Lancers nga perming masulod sa semifinals naghambin og 2-3 nga karda, pero dili pa sab ni ka kompiyansaan kay naa pa man ni daghan nahabiling nga lima ka duwa.
Sa tulo ka nahabiling duwa sa UCLM, nalakip niini ang USPF ug UV nga pulos adunay chance alang sa sunod round. Makapaabot ta nga makahatag kini nila og saktong kombati. Ikatulo nilang makontra ang Don Bosco (1-6).
Mao nga nabalaka si coach Calib sa ilang sitwasyon karon, apan sa samang higayon nanghinaot kini nga adunay makatapak sa luna nga nahaw-angan ni Lingoste.
"Sayang gyud. Nakaapektog gamay, but hopefully naay mo step up sa iya position," dugang ni coach Calib kinsa nanglantaw nila ni Rafael Calo, Dan Mitchell Ferraren, ug John Christian Torrevillas nga makahulip sa nabiyaang luna ni Lingoste.
Karong hapon, ang UCLM mosugod sa pagkombati nga wala ang sinaligan nilang pointguard batok sa UV sa alas dos sa hapon ang takna.
We'll see how it works.