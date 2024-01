Migallen: Sinulog Cup ‘24: pagbutyag sa mga lineup sa mga teams

So, nahitsas na ang tanang teams nga mosalmot sa 2024 Sinulog Cup basketball tournament nga sugdan karong Martes, Enero 23, 2024 sa Cebu City Sports Institute Gym sa Sawang Calero.

Gawas nga mo-cover ta, sa pagkatinuod lang, naikag ka­ayo ko nga mosaksi ning maong kompetisyon kay sa makausa pa mag-abot na usab ang mga dekalidad ug tang-an nga mga basketbolista sa Sugbo ug ingon man sa kasikbit nga mga dapit sa Kabisay-an ug Mindanao.

Ang usa ka semanang kompetisyon nga gipaluyohan sa Sinulog Foundation, Inc. (SFI) langkuban sa unom ka commercial teams ug duha ka collegiate squads sa Sugbo - ang University of Cebu Webmasters ug Cebu Roosevelt Memorial College (CRMC) Mustangs. Gibahin ngadto sa duha ka Brackets ang mga participa­ting team.

Unya sa unom ka commercial teams, duha lang niini ang Cebu-based nga mao ang defen­ding champion EGS ug ang bag-ong naporma nga Chase Tower Runs nga gipanag-iya ni Chase Cokaliong, anak sa shipping magnate sa Cebu nga si Chester.

Ang laing upat mao ang OCCCI Sheermasters sa Ormoc City, Negros Basketball League (NBL)- All Stars sa Bacolod City, Team Khalifa sa Leyte ug ang Z’Narz Jewelry sa Marawi City.

Kining Z’Narz nga gipanag-iya sa negusyanting Muslim nga si Abdulazis Macalandong, based man tuod ni sa Marawi, apan gitan-aw nga maoy title-favorite sa kompetisyon gumikan kay gibituonan kini sa mga Sugboanong panalay players ubos ni panalay coach Chelito Caro.

Ang OCCCI adunay iyang solidong lineup nga taga Ormoc o mga recruit gikan sa Eastern Vi­sayas region pero gisagulan usab kini og taga Cebu sama nila ni Jos­hua dela Cerna ug Jancork Cabahug.

Si coach Jam Caspe sa NBL All Stars wa man tuod mobutyag og ngalan sa iyang mga lineup atol sa press conference niadtong Biyernes sa Cebu City Hall apan ingon niya nga solido ug piniling players sa Bacolod ang mobida sa ilang team.

Naintriga sab ko ning Chase Tower Runs ni Chase Cokaliong kay gihugonhugonan nga aduna sab kuno kini mga secret weapon nga gikan sa kaulohan.

Sa akong nahibaw-an nga kombinasyon kini sa mga beterano ug batan-on nga mga magduduwa kay anaa man nila ang giilang Cebuano Hotshot sa PBA nga si Dondon Hontiveros, ex UAAP star nga si Mark Abadia, Bombom Lao, Shane Menina, Josh Flores ug Rendell Senining.

Unya sa Z’Narz ni coach Caro, nagpunpon didto ang kanhi PBA mainstays nga sila si JR Quinahan, Reed Juntilla ug Ariel Mepana nga abagan nila ni Tansiong Bongcasiso, Vincent Minguito, John Abad, JB Bahio ug usa sa akong idol nga si Geliant Delator.

Ang flashy-pointguard nga si Jaybie Mantilla mao usab ang mangulo sa Team Khalifa. Iyang ikatambayayong sila si Dyll Roncal, Joel Lee Yu, Reeve Ugsang, Barkley Ebona, RevRev Diputado, Jiesel Tarossa ug Julius Cadavis.

Sa habig sa defending champion EGS, si coach Edzel Vallena nakasiguro na sa serbisyo ni JC Escalona, Justine Dacalos, James Ferarren, Joseph Cabahug ug ang taga Tuburan nga si Mike Parilla.

Pero wa pa ta ka siguro kon kinsay mga sekretong hinagiban nga kuhaon ni EGS team-owner Wilson Villanueva gikan sa Kaulohan kay dako ang iyang tinguha karon nga magpabilin sa ilang kampo ang kampiyonato.

Daghan pa kaayo’ng dekalidad ug inila nga mga player nga wala nato mahinganli dinhi pero dili lang nya ta masurprisa kon mo­kalit lang unya ni sila og tunga.

Ang tournament format mosunod sa single-round elimination ang matag Bracket diin ang top two teams sa matag Bracket maoy mag-abot sa cross over semis.

Magtigi sa Bracket A ang NBL-All Stars, EGS, Team Khalifa ug UC Webmasters. Samtang sa Bracket B, magtakos usab ang Z’Narz, Chase Towers OCCCI-Ormoc ug ikaupat ang CRMC.

Si commissioner Jave Mike Aton nipasabot nga ang elimination round anha ipahigayon sa Institute gym sa Sawang Calero.

Apan aron kalikayan ang kahuot unya sa mga gustong mosaksi, kay nindot ra ga gyud ning mga duwaa, iya nang gi-reserved ang Cebu Coliseum alang sa cross-over semis ug sa championship match sa petsa 27 ug 28 ning buwana. May the best team wins. Goodluck.