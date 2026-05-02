Migallen: SKF-Cebu City, basketball refs ug ang Indigency Funds

Sa matag duwa sa basketball, dili lang mga players ang naghatag og aksyon sulod sa korte.
Anaa usab ang mga referee, ang mga tawo nga nagbantay sa hustisya sa dula, nagpaniguro nga patas ang tanan.
Apan unsa man kung ang maong mga tigbantay sa hustisya, sila mismo ang walay hustisya nga nadawat?
Mao kini karon ang pangutana nga naglutaw human sa report sa pagdelatar sa Sangguniang Kabataan sa Dakbayan sa Sugbo sa pagbayad sa mga referee sa Sugbo Cup.
Niadtong Miyerkules, Abril 29, 2026, mga grupo sa Metro Cebu Basketball Referees Association (MCBRA) nipadayag sa ilang reklamo ngadto sa atong higala sa media nga si Atty. Ruphil Banoc sa dyHP aron magpatabang nga mabayran na unta sila sa SK Federation sa Cebu City nga gipangulohan ni Rhea Jakosalem sa ilang serbisyo sa Season 3 sa Sugbo Cup basketball tournament nga sa niagi pang tuig natigayon.
Gibanabana nga mokabat ngadto sa P530,200 ang kinatibuk-ang bayad sa mga officiating officials sa tournament nga natapos niadtong Septiyembre 29, 2025 pa.
Matod pa ni Percival Porlas, ang secretary sa MCBRA nga misumada ngadto sa P100,000 ang pasiunang nahatag ang SK Federation nga gibahin ngadto sa duha ka higayon.
Katapusan silang nakadawat niadto pang Hulyo 12 ug gikan niadto wala na gyud silay natiba-tiba.
"Gipa-sign mi sa scoresheets, attendance, ug uban pang requirements. Human mi giingnan nga after two months ma-release na ang payment,” matod pa ni Porlas. “Pero paglabay sa panahon, nadugangan pa ang requirements sama sa valid ID ug biodata, nga nakahatag ug pangutana sa amo.”
Dugang ni Porlas nga bisan pa man og naka comply na sila sa initial requirements wa gihapon sila matagai sa balanse taliwala sa mga follow ups nga ilang gihimo.
Gikuhaan unta sa staff ni Atty. Banoc og habig ang SK Chairman nga si Rhea Jakosalem apan unsang pagkaunsa nga nagsigi ra man og ring ang telephone nga walay mitubag.
Sa ikaduhang pagkontak mora na kini og gi-hang-up kay nagsigi na man og totot. Basin dunay nakamonitor sa habig sa SK Federation nga dili gusto una mohikyad sa ilang side.
Nakasabot man ta sa proseso sa gobiyerno sa ingon ani nga sitwasyon. Langay gyud tinuora kay daghan pa og agian ang mga papeles, pero mora og subra ra usab ang kalangan niini nga daw og wa na hikutaha sa SK Federation.
Mora ba og di na gusto sila nga mobayad sa gihagoan sa tawo kay, matod pa, maglikay-likay ug dili na man sila atubangon ni Jakosalem. Mora na hinuon sila og nagdakop-dakop.
Pero wala kaha ni sagoli og anomaliya? Unsa ka tinuod nga dunay pipila ka mga miyembro sa MCBRA nga gipangayoan og barangay Indigency certificates sa SK Federation.
Unsaon man ni nila ang Indigency Certificates ug asa man ni nila ihatag? Puwede ba diay ang Indigency Fund magamit sa pagbayad sa referee? Kadako bang salikwaot ug tinuod man gani ni.
Asa man diay paingon ang ilang budget? Maayo siguro nga mohimog imbestigasyon si Mayor Nestor Archival niini kay tingali baya og mahurot na hinuon nang pundo alang sa ayuda kay gigamit sa lain nga katuyoan. Period.